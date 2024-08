Patrícia Ramos revela como conheceu o novo namorado

A apresentadora Patrícia Ramos respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e contou como conheceu o novo namorado

Em suas redes sociais, Patrícia Ramos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 29, a apresentadora resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram.

A famosa contou como conheceu o namorado, o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano. "Ele respondeu a um story meu e, por acaso, eu vi, em meio a centenas de mensagens que recebo toda hora. Eu respondi, começamos a conversar e umas três semanas após, ele foi para o Brasil, saímos para jantar e estamos juntos desde então", disse ela.

Luiz mora no Kuwait, país árabe no Golfo Pérsico, onde joga pelo Al-Tadamon. Patrícia está passando um tempo com o amado no exterior e voltaria ao Brasil nesta quinta, porém o voo foi cancelado. "Tive imprevisto com a minha passagem para voltar para o Brasil. Simplesmente, a minha passagem foi cancelada. Mandaram um e-mail explicando, respondi o e-mail com algumas perguntas, não obtive respostas e soube que eles não respondem por e-mail e só por telefone em inglês. Meu namorado foi trabalhar, eu estou sozinha em casa e mandei mensagem para minha assessora falando que ia tentar falar em inglês. Estou radiante de felicidade porque consegui entender tudo o que a mulher falou", contou.

Patrícia e Luiz Fernando assumiram o romance em junho deste ano.

Relação com o corpo

Patrícia Ramos resolveu interagir com os fãs via Stories do Instagram, e respondeu a uma série de perguntas sobre sua vida pessoal, relação com o corpo, entre outros assuntos.

Em uma das perguntas um de seus seguidores questionou a apresentadora sobre sua relação com o seu corpo: "Está 100% satisfeita com o resultado que já tem na academia ou pretende crescer mais?".Patrícia então abriu o jogo e explicou que está satisfeita com seu corpo atual.

"Não pretendo crescer mais. A única coisa que quero melhorar, é a definição da minha barriga. Porém, não é algo que eu me cobro, porque entendo que tenho endometriose e o inchaço abdominal é algo que vai me perseguir para o resto da minha vida. Posso fazer a dieta que for, mas se eu sentir o cheiro do açúcar, da lactose, glúten, carne vermelha, minha barriga já fica aquela pochetinha ali”, revelou.