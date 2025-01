Ana Furtado curte as férias na Disney com Boninho e a filha, Isabella

A apresentadora Ana Furtado compartilhou uma foto de um passeio pela Disney ao lado do marido, Boninho, e da filha deles, Isabella

Ana Furtado usou as redes sociais neste sábado, 18, para compartilhar uma nova foto de sua viagem de férias com a família. A apresentadora viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, Boninho, e a filha, Isabella, de 17 anos, e aproveitaram para em um parque de diversões.

Na foto publicada no feed do Instagram, Ana aparece sorridente com o marido e a filha em frente ao castelo da Cinderela, na Disney. "Vivendo a magia da Disney ao lado dos meus amores. 2025 já começou entregando novidades muito boas. Só agradeço", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O clique recebeu elogios dos internautas. "Família linda e abençoada", disse uma seguidora. "No melhor lugar do mundo!", escreveu outra. "Curta bastante esse momento!! Família é tudo!", falou uma fã.

Na última quarta-feira, 15, Ana divertiu os seguidores ao compartilhar um registro divertido ao lado do personagem Mickey. "Eu e o boss daqui", disse a apresentadora, referindo-se à época em que Boninho era chamado de 'Big Boss' (grande chefe) quando era diretor do BBB, na TV Globo.

Ana Furtado posa com a mãe e recebe muitos elogios

Em suas redes sociais, Ana Furtado sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Recentemente, a apresentadora publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado de mãe.

"Eu e minha mãe. Hoje vendo essa foto, decidi celebrar essa mulher que me trouxe ao mundo. É emocionante. Ah, nos parecemos?", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários enaltecendo a beleza das duas. "Mãe? Bonita e jovem!! E vocês se parecem muito", escreveu uma internauta. "Caraca!! Mãe? Está explicado porque a Ana é linda!! Vocês são lindas", comentou outra. Veja a publicação!

