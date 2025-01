A apresentadora Ana Furtado curte as férias na Disney e publica foto divertida com o personagem Mickey em suas redes sociais nesta quarta-feira, 15

Nesta quarta-feira, 15, a apresentadora Ana Furtado, de 51 anos, compartilhou um registro divertido ao lado do personagem Mickey em seu perfil no Instagram. A jornalista e o marido, o diretor de TV Boninho, estão curtindo as férias pela Disney, durante a viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

Ana divertiu-se na legenda da publicação ao compartilhar a selfie com Mickey: "Eu e o boss daqui", escreveu a artista, referindo-se à época em que Boninho era chamado de 'Big Boss' (grande chefe) quando era diretor do BBB, na TV Globo.

Na seção de comentários, os seguidores da atriz reagiram: "Ahhh eu amo o Mickey! Tenho uma tatuagem dele e da Minie ", disse uma; "Esse Boss é mais bonzinho?, divertiu-se outro; "Uau, beleza é o que há nessa mulher!", se derreteu uma terceira.

Vale destacar que Boninho foi o diretor do BBB por muitos anos. A 24ª edição do reality foi a última no comando do comunicador, que saiu da Globo no final de 2024.

Confira, abaixo, o registro publicado por Ana Furtado:

Boninho curte temporada de férias em família

Após 40 anos de trabalho na Rede Globo, Boninho poderá, finalmente, curtir uma temporada de descanso ao lado da família fora do país pelos próximos dias.

Na noite desta segunda-feira, 13, a atriz e apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais para revelar que o casal e a filha, Isabella, estavam embarcando em uma viagem, sendo a primeira do diretor no mês de janeiro em 17 anos. Confira!

