Ana Furtado posa com a mãe e recebe muitos elogios

Ana Furtado compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece ao lado da mãe e recebeu inúmeros elogios. Confira!

Em suas redes sociais, Ana Furtado sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Neste sábado, 11, a apresentadora publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado de mãe. "Eu e minha mãe. Hoje vendo essa foto, decidi celebrar essa mulher que me trouxe ao mundo. É emocionante. Ah, nos parecemos?", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários enaltecendo a beleza das duas. "Mãe? Bonita e jovem!! E vocês se parecem muito", escreveu uma internauta. "Caraca!! Mãe? Está explicado porque a Ana é linda!! Vocês são lindas", comentou outra. "Sim, se parecem muito. Ela é linda demais assim como você também é", elogiou uma terceira.

Passeio

O diretor de TV Boninho aproveitou a tarde de folga na quinta-feira, 9, para curtir um passeio com a esposa, a apresentadora Ana Furtado. Os dois foram vistos circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro enquanto a lista de participantes do BBB 25, da Globo, era divulgada na TV.

Ele foi o comandante do reality show por muitos anos e era conhecido por se dedicar ao programa durante a temporada no ar. Assim, caso ainda estivesse na emissora, Boninho estaria nos estúdios da Globo durante o Big Day. Porém, como foi dispensado do canal em 2024, ele aproveitou o dia para passear.

Boninho deixou a Globo no final de 2024, quando seu contrato chegou ao fim e não renovado. Agora, o BBB é comandado pelo diretor Rodrigo Dourado.

Em seu Instagram oficial, Boninho resgatou momentos marcantes de sua longa carreira nas telinhas e agradeceu a grande parceria da Globo e do público durante as mais de quatro décadas de trabalho. "Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: televisão! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", iniciou ele na legenda.

