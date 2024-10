Em recente atualização nas redes sociais, Ana Clara expôs felicidade em visitar o Deserto do Atacama e encantou internautas com fotos do destino

Nesta quarta-feira, 9, Ana Clara deixou os seguidores encantados ao abrir álbum de fotos de sua viagem ao Chile. Com o fim do reality show musical, 'Estrela da Casa', a apresentadora da TV Globo está curtindo as férias com as amigas e, após passar por Santiago, visitou o Deserto do Atacama.

"Eu imaginei que ficaria maravilhada aqui e tinha razão, que espetáculo de lugar! Nosso passeio de ontem ao Vallecito, com direito a esse pôr do sol divino", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e internautas registraram sua admiração pelas paisagens compartilhadas por Ana Clara. "Sem palavras para esse lugar mágico", escreveu um seguidor. "Esse lugar é incrível! Com uma energia e paisagem surreal!", disse outro. "Incrível! Com certeza a viagem mais incrível que já fiz na vida, cada passeio uma paisagem diferente e maravilhosa! Aproveita @anaclaraac e toma muita água", aconselhou mais um.

Conheça o camarim de Ana Clara nos bastidores do Estrela da Casa

A apresentadora Ana Clara se despediu do reality show Estrela da Casa, da Globo, que chegou ao fim na terça-feira, 1º. Antes do encerramento, ela fez tour pelos seu camarim nos bastidores da emissora.

Em vídeo compartilhado no Instagram, a ruiva mostrou que tem um camarim grande. O local possui uma penteadeira com suas várias maquiagens e espelho decorado com fotos de momentos especiais. Além disso, ela também tem uma área para o seu guarda-roupa, onde deixa separados os looks que vai usar ao longo da semana.

O camarim também possui um armário com um cantinho para o lanche, com direito a café, bolachas e itens de cozinha. “Para vocês conhecerem, vamos de tour pelo camarim que eu morei nesses 50 dias!”, disse ela na legenda. Confira o vídeo!