Adriana Birolli chama atenção ao postar fotos com a mãe: 'Parecem irmãs'

A atriz Adriana Birolli postou cliques raros para comemorar o aniversário da mãe, e a semelhança entre elas impressionou os seguidores

Adriana Birolli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado de sua mãe.

Nesta quarta-feira, 26, dona Rosita Birolli completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de comemorar a data especial. A artista postou três fotos das duas juntas em momentos diferentes e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é dia de celebrar mais um ano da minha amada mãe! É impossível descrever o sentimento e a gratidão por tanto que vivemos juntas! Que venham ainda muitos e muitos anos de muito amor e luz", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A semelhança entre mãe e filha chamou a atenção dos internautas, que encheram o post de comentários. "Vocês são lindas", disse uma seguidora. "Parecem irmãs", afirmou outra. "Lindas. Você se parece com ela", observou uma terceira. "Que linda sua mãe", elogiou uma fã. "Muito bonita! Tal mãe, tal filha!", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Birolli Oficial (@adrianabirolli)

Adriana Birolli fala sobre casamento com Ivan Zettel

Discreta com a sua vida pessoal, a atriz Adriana Birolli surpreendeu ao revelar uma novidade sobre sua vida pessoal. Ela compartilhou um vídeo em suas redes sociais contando que vai se casar com o diretor Ivan Zettel ainda este ano e já iniciou os preparativos.

"Começando 2025 com uma novidade na vida pessoal. Vou me casar. Noivei no final de 2023, mas ano passado eu e Ivan não conseguimos parar para pensar nesse assunto, muito trabalho. E agora, no começo deste ano, tomamos a decisão de casar em 2025, no segundo semestre. Então vou iniciar essa nova produção na minha vida. Será um trabalho grande, casamento gera muita expectativa, são muitas decisões para tomar", contou ela na publicação. Confira o post completo!

Leia também:Adriana Birolli revela que já ouviu grosserias de atriz veterana