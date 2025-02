Adriana Birolli revela sobre casamento com Ivan Zettel: 'Tomamos a decisão'

Discreta com a sua vida pessoal, a atriz Adriana Birolli surpreendeu ao revelar uma novidade sobre sua vida pessoal. Veja o que ela disse!

Discreta com a sua vida pessoal, a atrizAdriana Birolli surpreendeu ao revelar uma novidade sobre sua vida pessoal. Nesta quinta-feira, 13, ela compartilhou um vídeo em suas redes sociais contando que vai se casar com o o diretorIvan Zettelainda este ano e já iniciou os preparativos.

"Começando 2025 com uma novidade na vida pessoal. Vou me casar. Noivei no final de 2023, mas ano passado eu e Ivan não conseguimos parar para pensar nesse assunto, muito trabalho. E agora, no começo deste ano, tomamos a decisão de casar em 2025, no segundo semestre", contou ela na publicação.

E complementou: "Então vou iniciar essa nova produção na minha vida. Será um trabalho grande, casamento gera muita expectativa, são muitas decisões para tomar a respeito, muitas escolhas, então estou apenas começando". Em seguida, ela contou que já escolheu uma profissional para lhe ajudar na missão do início ao fim.

Adriana Birolli falou sobre namoro discreto

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre seu jeito discreto de ser e contou que não costuma receber mensagens de fãs curiosos sobre o noivado. "Nunca me senti cobrada por eles, de forma alguma. Acho que eles me acompanham e conhecem o meu jeito. Eu sempre fui uma pessoa um pouco discreta, né? Eu compartilho a minha vida, meus gostos, aquilo que eu faço, mas eu não faço overpost da vida, nunca foi meu estilo. Acho que quem me acompanha já está acostumado", contou ela, que iniciou o namoro com Zettel durante a pandemia.

Vale lembrar que Birolli é conhecida por seus trabalhos em Império, Fina Estampa e Viver a Vida, todas da TV Globo. Já seu namorado, comandou diversas novelas como O Dono do Mundo, De Corpo e Alma e O Cravo e a Rosa. Além disso, ele também esteve nas produções de Belaventura e Escrava Mãe.

