Virginia Fonseca já tem data marcada para retornar às gravações no SBT

Virginia está de volta! Um mês após dar à luz ao terceiro filho, apresentadora já tem data para retomar as gravações no SBT, diz colunista

Ao que tudo indica, Virginia Fonseca já tem data marcada para seu retorno às gravações do ‘Sabadou’ no SBT! Um mês após dar à luz ao seu terceiro filho, a influenciadora digital e apresentadora está de volta ao comando de seu programa e deve voltar aos estúdios ainda neste mês, segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

Para quem não acompanhou, Virginia ganhou seu próprio programa de televisão no mesmo período em que descobriu sua terceira gestação com Zé Felipe. Desde então, a influenciadora tem reforçado que foi muito bem acolhida pela emissora, que está trabalhando em diversas possibilidades enquanto ela tira a sua licença maternidade.

Inicialmente, Virginia e o SBT discutiram a possibilidade de gravar o programa remotamente, direto da mansão da apresentadora em Goiânia, devido à dificuldade de locomoção da viagem até São Paulo. No entanto, após uma análise cuidadosa, a decisão foi tomada: a empresária retornará ao estúdio ainda neste mês, no dia 24.

Durante a gestação, Virginia gravou vários episódios de seu programa antecipadamente. Com a morte do apresentador Silvio Santos, houve uma alteração na grade de programação para homenageá-lo e um dos capítulos não foi ao ar. Agora, enquanto ela se prepara para retornar às gravações e filmar conteúdos inéditos, esse episódio será exibido.

Vale lembrar que, uma semana após o nascimento de José Leonardo, a influenciadora, que também é mãe de Maria Flor, de dois anos, e Maria Alice, de três, já estava fazendo reuniões e conversando com sobre seu retorno às telinhas: “Estava em ligação com o João, o diretor do ‘Sabadou’. Muitas coisas estão por vir, muitas novidades vindo aí! Eu tô com tanta saudade da galera”, disse animada.

Virginia Fonseca mostra tatuagem em homenagem a José Leonardo:

Nesta quinta-feira, 10, Virginia Fonseca aproveitou o tempo livre para fazer novas tatuagens em homenagem à família. A digital influencer já tinha as mãozinhas das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, tatuadas na costela. Agora, a famosa adicionou o pézinho de José Leonardo, de um mês, seu terceiro filho com Zé Felipe.