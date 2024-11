Virginia Fonseca faz tatuagem no Teleton em homenagem especial: 'Eternizar'

Embaixadora do Teleton, Virginia Fonseca fez uma nova tatuagem em seu braço após campanha em prol da AACD bater meta; confira!

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca marcou presença no segundo dia de Teleton 2024, no SBT, na noite de sábado, 9. Embaixadora da campanha, a famosa comandou a atração ao lado de César Filho, Dani Calabresa e João Guilherme, seu cunhado.

No palco, a esposa do cantor Zé Felipe não escondeu a emoção em poder participar da maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) mais uma vez. "É uma responsabilidade imensa. Fico nervosa, mas é muito bom e muito lindo estar pelo segundo ano, ajudando a divulgar esta causa. União faz a força e temos que estar unidos sempre", declarou ela ao longo da apresentação.

Bastante engajada com a causa, Virginia Fonseca revelou ao vivo que faria uma tatuagem com o símbolo da AACD caso a meta de doações fosse atingida. "Um desafio. Estamos com R$ 17 milhões", disse a famosa, que estipulou o valor em R$ 17,5 milhões.

"Tenho orgulho de ser a embaixadora do Teleton desde o ano passado. Desta vez, quis eternizar esse amor com uma tatuagem, que representa o símbolo da campanha no meu pulso", afirmou Virginia, que prontamente cumpriu a promessa ao notar que a campanha bateu o valor estipulado.

Confira a tatuagem de Virginia Fonseca em homenagem a AACD:

Virginia Fonseca faz tatuagem com símbolo da AACD - Foto: Leo Franco / Agnews

Virginia faz história e faz uma tatuagem ao vivo em homenagem ao #Teleton2024, uma embaixadora de respeito!



Confira: pic.twitter.com/qrp9QWk9bb — sbtistas Oficial (@sbtistasOFC) November 10, 2024

