Vidente prevê futuro de Rodrigo Bocardi após deixar a Globo: 'As cartas revelam'

Rodrigo Bocardi foi desligado da Globo; procurado pela CARAS Brasil, o vidente Val Couto faz uma previsão sobre o futuro profissional do jornalista

A TV Globo chocou o público na noite de quinta-feira, 30, ao anunciar a demissão repentina do jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi (49). Segundo a emissora, ele deixou o canal por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. O tarólogo Val Couto revelou, em exclusivo à CARAS Brasil, previsões sobre o futuro profissional do jornalista.

Segundo apuração dos colunistas Ana Cora Lima e Gabriel Vaquer, do site F5, o motivo da demissão de Rodrigo Bocardi seria porque ele teria prestado serviços para uma empresa de comunicação que atende contas públicas e fornecido treinamento para políticos e empresários para darem entrevistas.

Procurado pela CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto faz uma previsão sobre o futuro de Rodrigo Bocardi após deixar à Globo e aponta que o profissional não deve ficar muito tempo longe da TV. O médium aponta.

"Não vejo Rodrigo desempregado por muito tempo; percebo uma oportunidade em uma emissora de televisão de grande porte nacional, possivelmente a Band ou a Record. No entanto, ele precisa ter cuidado com seu lado espiritual, pois isso pode afetá-lo negativamente", prevê.

Val Couto fala sobre a personalidade de Rodrigo Bocardi e aponta que o jornalista é um ótimo profissional, mas tem um comportamento intenso, o que pode ser visto por algumas pessoas como uma pessoa difícil de lidar.

"Suas atitudes podem ser duras e, em certas ocasiões, ele se mostra injusto com os outros, o que gera um clima tenso ao seu redor. As cartas revelam que, apesar de seu caráter desafiador, ele é um profissional excepcional, com uma capacidade inegável de impressionar", declara.

O médium usa sua mediunidade e acredita que alguns celebraram a demissão do jornalista: "Pode ter feito muitos inimigos ao longo de sua trajetória, e sua saída da Globo foi celebrada por aqueles que não suportavam seu jeito difícil".

O QUE OS ASTROS REVELAM?

Em sua vidência, Val Couto revela que tirou boas cartas para o apresentador e aposta em seu rápido retorno à TV. O vidente reforça que Bocardi está passando por um momento de renovação, mas com muita determinação para avançar em meio aos obstáculos.

"As cartas que tirei para ele trazem significados profundos [...], contudo, é importante ressaltar que ele logo estará de volta ao trabalho em uma emissora de nível nacional, onde, quem sabe, possa suavizar sua imagem e encontrar um novo caminho", finaliza o vidente Val Couto ao prever futuro do jornalista Rodrigo Bocardi.

