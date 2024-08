TV Globo altera programação por conta do acidente de avião em Vinhedo

Após o acidente de avião que matou 62 pessoas em Vinhedo, a TV Globo decidiu alterar o filme da Sessão da Tarde que vai ao ar na terça-feira, 13

Na última semana, o Brasil se comoveu com o acidente de avião que aconteceu em Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave de modelo ATR 72-500, da companhia aérea Voepass, saiu de Cascavel, no Paraná e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O avião desceu em queda livre, girando e caiu no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Infelizmente, não houve sobreviventes e as 62 pessoas que estavam na aeronave morreram.

Na próxima terça-feira, 13, a Rede Globo exibiria na Sessão da Tarde o filme Depois Daquela Montanha (2017), protagonizado por Kate Winslet. O filme se passa após um acidente de avião com um jatinho. Sendo assim, a Rede Globo considerou que seria desrespeitoso exibir o filme e mudou a programação.

Agora, o filme exibido será A História de Simone Biles: Coragem Para Vencer (2018), que conta a história da ginasta Simone Biles.

Tristeza

A chef de cozinha Bruna Hermógenes, conhecida como Rainha da Air Fryer, chorou ao vivo no programa Chega Mais do SBT nesta segunda-feira, 12. Ao comentar sobre o acidente aéreo que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo, ela não conseguiu segurar as lágrimas.

Durante a conversa, Bruna Hermógenes revelou que vive nas proximidades do local, no interior de São Paulo, onde o avião que ia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP) caiu. “Você mora perto, não é, do lugar do acidente?”, quis saber Regina Volpato. “Moro. Foi bem lá pertinho. Não estou nem conseguindo falar. Estou bem emocionada”, respondeu a chef.

A apresentadora ainda perguntou a Bruna se ela conhecia alguém no condomínio, e a chef respondeu que uma das pessoas a bordo do voo a seguia nas redes sociais. A chef, então, fez um desabafo: “Eu fiquei sabendo na hora. Era uma seguidora, e a gente se apega às pessoas. Eu nem sabia. Uma pessoa me mandou que ela me seguia. Eu já estava mal, na hora que eu vi, falei: ‘Caramba’. Quando é mais próximo da gente de alguma forma”, lamentou.

E completou: “Nossa, muito complicado! Mas que Deus receba essas almas e acolha as famílias. E a gente está em oração também, todo mundo”. Regina, então, afirmou: “Com muito respeito. A gente sabe que a vida continua, que a gente tem que tocar a vida, mas não tem como não ter empatia e não se solidarizar com essas pessoas”. E Bruna concordou: “Seria muito frio da nossa parte”.