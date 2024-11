Teve ensaio? Tata Werneck revela bastidores de dança com Débora Falabella

Após brilhar no 'Lady Night' ao dançar clássico de 'Chiquititas' com Débora Falabella, Tata Werneck contou como foram os bastidores da gravação

Que Tata Werneck sabe como entreter o público todos já sabem, mas o que será que rola nos bastidores das gravações do Lady Night? Nesta terça-feira, 26, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar como foi a preparação para dançar 'Remexe' de Chiquititas ao lado de Débora Falabella no palco do programa.

A atriz fez parte do elenco da novela infantojuvenil do SBT e não hesitou ao convite de Tata, que rapidamente se dedicou ao ensaio. "Falei pra minha musa Débora Falabella: 'Topa dançar Chiquititas no Lady Night?' Ela: 'Claro! Como é a coreografia?'", lembrou a esposa de Rafa Vitti.

"Sempre respeitei uma regra estabelecida por mim que é: 'Dançarás mal e sempre fazendo o esforço mínimo, pois assim garantirás nunca ser chamada pra Dança dos Famosos'", brincou Tata.

Nos comentários, os internautas se divertiram. "Certeza que no próximo Dança dos Famosos, você está no elenco", brincou um fã. "Musa, ensina a ser sarada assim", escreveu outro. "Amei dançar com você, irmã", declarou Débora Falabella.

Confira o ensaio e o resultado final:

Tata Werneck chora e emociona ao revelar abuso

A apresentadora Tata Werneck surpreendeu ao se emocionar e chorar em seu programa, o Lady Night, ao receber a atriz Débora Falabella. Sempre fazendo piadas e tirando sarro das situações, a humorista chamou a atenção ao realmente se emocionar e fazer um desabafo.

A esposa de Rafa Vitti então fez uma forte revelação sobre sua vida pessoal e foi possível ver que se tratava de um assunto muito sério: abuso sexual. A famosa compartilhou o que viveu ao falar sobre ter ido à peça de Débora, Prima Facie, que retrata a história de uma advogada que questiona o judiciário após ter sido vítima de estupro.