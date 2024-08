Terremoto surpreende jornalistas da CNN e causa espanto ao vivo; veja vídeo

Os jornalistas Nuno de Sousa Moreira e Rita Barão Mendes, âncoras da CNN Portugal, estavam ao vivo no momento que um terremoto atingiu Lisboa

Nesta segunda-feira, 26, um terremoto de magnitude 5,4 atingiu o mar próximo à costa de Setúbal, em Portugal, a uma profundidade de dez quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. E a CNN Portugal transmitiu ao vivo o momento do terremoto.

Os jornalistas Nuno de Sousa Moreira e Rita Barão Mendes, âncoras da CNN Portugal, conduziam uma entrevista com um especialista em diplomacia no momento que o tremor começou. Nas imagens, é possível notar que os dois se assustam com o tremor, que chegou a mover objetos do cenário.

Sem interromper a transmissão, eles continuaram a entrevista. Em seguida, voltaram ao ar para informar sobre o abalo sísmico. "Estávamos no meio de uma entrevista e começamos a sentir tudo a tremer tudo, as luzes começaram a tremer e ficamos sem reação", disse a apresentadora Rita Rodrigues.

Terramoto de 5.3 em Portugal!



O maior sismo desde 1969.



Os jornalistas da CNN sentiram em direto (ao vivo) o tremor de terra 👇🏿



A princípio não há qualquer dano material ou feridos. pic.twitter.com/3aax1pxHKO — Carlos Schwab Hortmann 🇵🇸🇧🇷🇩🇪🇵🇹 (@CarlosHortmann) August 26, 2024

Luana Piovani sente terremoto em Portugal

A atriz Luana Piovanivive em Portugal há alguns anos e sentiu o terremoto que atingiu a região na madrugada desta segunda-feira, 26. Nas redes sociais, ela contou como foi sentir o terremoto. "Menina, hoje tremeu a terra aqui em Portugal. Eu acordei de madrugada e eu pensei nisso, mas sabe aquele acordo zumbi de 4 segundos assim? Voltei a dormir. Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi uma abalo sísmico bem forte", disse ela.

E completou: "Já senti quando morava no Japão, mas nunca mais tinha sentido. É uma sensação bem maluca porque você sente que tem alguma coisa acontecendo, mas você leva um tempo para entender que a terra que está tremendo".