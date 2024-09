Sula Miranda quebra o silêncio após aparecer em última lista de A Fazenda 16

Sula Miranda aparece como cotada para A Fazenda 16 em recente lista divulgada

A Record está em contagem regressiva para a estreia de A Fazenda 16, marcada para a próxima segunda-feira, 15, às 22h30 (horário de Brasília). Com apresentação de Adriane Galisteu (51), o reality show vai ter um elenco explosivo no que depender do diretor Rodrigo Carelli (56).

Na última quinta-feira, 12, a emissora promoveu uma coletiva de imprensa para anunciar as principais novidades da nova temporada. Após o evento, uma nova lista de cotados foi divulgada em que ex-BBB e ator de novelas figuram. Na área da música, Sula Miranda (60) surge como representante.

Até então em silêncio, a Rainha dos Caminhoneiros resolveu quebrar o silêncio ao ser procurada pela CARAS Brasil. Em resposta ao questionamento sobre sua participação em A Fazenda 16, a artista diz que não foi chamada pela direção do reality.

"Não fui contratada para este ano, mas se fosse convidada para A Fazenda participaria sim", avisa a irmã de Gretchen por mensagem de WhatsApp.

Sula Miranda assaltada

Enquanto figura na lista de cotados para A Fazenda 16, a cantora passou por um momento delicado no último dia 2. A artista foi assaltada em área nobre de São Paulo por um homem da gangue da bicicleta. Ela teve o celular roubado.

"Essa situação de ser realmente assaltada à luz do dia é bem complicada porque a gente fica com a sensação de impotência, é tudo tão rápido que você não consegue nem raciocinar na hora que acontece, você só se vê ali sem o seu bem, e independente do bem como valor material, o mais complicado é tudo, é a minha agenda, por exemplo, já há dois dias que tudo aconteceu ainda estou até agora [sem comunicação completa]. Estou tendo que pedir para as pessoas entrarem em contato comigo, eu não lembro tudo que estava na minha agenda de trabalho, porque aquele meu celular era um celular de trabalho", relata em entrevista anterior à CARAS Brasil.