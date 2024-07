Solange Couto celebra parceria com Duda Santos em novela: 'Linda história'

Solange Couto posou ao lado de Duda Santos e celebrou a parceria entre as duas. As atrizes estarão juntas na próxima novela das 18h da Rede Globo

Solange Couto e Duda Santos contracenarão juntas em Garota do Momento, próxima novela das 18h da Rede Globo. Na trama, que tem previsão de estreia para novembro, Solange dará vida à Carmem, avó de Beatriz, interpretada por Duda.

Nesta quarta-feira, 24, Solange compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado da nova parceira de elenco. "E os nossos laços já começaram. Vamos contar uma linda história juntas né Duda Santos?", escreveu ela na legenda da publicação.

A novela que substituirá No Rancho Fundo é escrita por Alessandra Poggi com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

Protagonista

A atriz Duda Santos já tem novidades em sua carreira. Depois de atuar no remake da novela Renascer como a personagem Maria Santa, ela foi escalada para um novo projeto na Globo. A artista é a protagonista da próxima novela das 18h, chamada Garota do Momento, que é escrita por Alessandra Poggi. Durante o anúncio da novidade, ela demonstrou sua alegria com o novo projeto.

“Foi muito bonito ter recebido esse convite, porque estou colhendo os frutos do meu trabalho. Poder fazer uma novela de época com tanto significado, que permite que as pessoas pretas sonhem, é muito legal. E eu sempre quis fazer um romance como esse, lindo e leve. Estou com uma expectativa bem alta, eu e minha mãe (risos)”, disse ela.

A novela contará a história de uma jovem que busca pela mãe e luta para vencer na vida e realizar os seus sonhos. A história de passa no Brasil dos anos 1950. Inclusive, a protagonista terá uma rivalidade com a antagonista, que será interpretada por Maisa Silva.