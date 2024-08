Silvio Santos: a família do apresentador que deixa saudade

Conheça as filhas de Silvio Santos. O apresentador deixou seis filhas, 14 netos e 4 bisnetos. Relembre fotos da grande família dele

O apresentador Silvio Santos deixou uma grande família para seguir com seu legado. O artista construiu uma família unida e de artistas. Relembre aqui alguns momentos dele com a família:

Silvio Santos teve seis filhas, 14 netos e 4 bisnetos. “A família é o que ele mais considera importante, os netos, os bisnetos. Todo mundo unido. Ele gosta muito de conversar com os genros, conversa sobre tudo: futebol, gado, fazenda, agropecuária, política e indústria alimentícia”, disse a esposa dele, Íris Abravanel, em 2020.

O apresentador faleceu neste sábado, 17, aos 93 anos.

Conheça a família de Silvio Santos:

Cintia Abravanel é a filha mais velha dele, fruto do primeiro casamento dele com Cidinha. Ela teve três filhos, Vivian, Tiago Abravanel e Ligia. Além disso, ela é avô de Miguel, Davi, Matheus e Luiza. Em sua carreira, ela é artista plástica e também trabalha no mundo do teatro.

Silvia Abravanel é a segunda filha de Silvio Santos. Ela foi adotada por ele junto com a primeira esposa, Cidinha, quando era um bebê. Silvia também é apresentadora de TV e segue carreira na emissora SBT. Ela teve duas filhas, Amanda e Luana.

A terceira filha do comunicador é Daniela Beyruti, fruto do casamento dele com a atual esposa, Íris Abravanel. Ela é empresária e comanda os negócios da família no SBT, sendo o grande nome da emissora atualmente. Ela é casa com Marcelo Beyruti e teve três filhos, Gabriel, Manoela e Lucas.

Patricia Abravanel é a quarta filha de Silvio Santos. Ela é apresentadora de TV e foi a responsável por assumir o comando do Programa Silvio Santos no lugar do pai, quando este decidiu se afastar da TV. Ela é casada com Fábio Faria e teve três filhos, Pedro, Jane e Senor.

Rebeca Abravanel é a quinta filha de Silvio Santos. Ela é apresentadora de TV e comanda o programa Roda a Roda no SBT. Ela é casada com Alexandre Pato e é mãe de Benjamin.

A filha caçula de Silvio Santos é Renata Abravanel. Ela é executiva e também atua nos negócios do pai. Ela é casada com o empresário Caio Curado e teve dois filhos, Nina e André.