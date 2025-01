SBT se pronuncia sobre contrato com Luiz Bacci

SBT fala sobre suposta participação de Luiz Bacci no Domingo Legal e rumor de contrato

A saída de Luiz Bacci (40) da Record, na semana passada, segue movimentando os bastidores do mercado. Ainda sem destino definido, uma possível ida para o SBT estaria em andamento. O ex-apresentador do Cidade Alerta fará uma participação no Domingo Legal.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o apresentador gravará uma entrevista para ser exibida no dia 9 de fevereiro. Tudo já teria sido acertado internamente, mas o comunicador ainda não se pronunciou.

Procurada pela CARAS Brasil, o SBT diz que a agenda de convidados do Domingo Legal para fevereiro só deve ser discutida pela direção e equipe a partir do dia 1º. Sobre a contratação de Bacci, a emissora de Silvio Santos (1930-2024) nega qualquer rumor, interesse ou assinatura de contrato com o ex-Record.

"O SBT não confirma a contratação e qualquer tipo de agenda para os convidados acontecerá a partir de fevereiro", diz em resposta.

Luiz deixou a Record na última sexta-feira, 17, após apresentar mais uma edição do programa policial. Na segunda, 20, ele foi substituído por Reinaldo Gottino (47), o que pegou o público de surpresa. Sua saída estava programada para março após o término do contrato. O processo teria sido acelerado, já que o famoso busca novos rumos na vida profissional e cuidados com a saúde mental.

A saída de Bacci da Record ocorreu em comum acordo. Para não desfalcar o Cidade Alerta, a TV promoveu uma dança das cadeiras nos jornalísticos. No Balanço Geral, Eleandro Passaia, que estava na Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, assumiu o comando. Ele apresentava a versão local do Tá na Hora.

VEJA MUDANÇAS FEITAS PELA RECORD:

