Ex-participante de 'Largados e Pelados' morre após grave acidente de carro

Sarah Danser, ex-participante do reality show 'Largados e Pelados', havia vencido o câncer de mama duas vezes

Ex-participante do reality show 'Largados e Pelados', Sarah Danser morreu aos 34 anos após sofrer um acidente de carro. De acordo com informações da 'NBC News', ela havia superado o câncer de mama duas vezes.

Segundo a polícia de Honolulu, no Havaí, o motorista do veículo onde Sarah estava perdeu o controle e bateu em outro automóvel estacionado, no dia 20 de outubro. A mulher chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na terça-feira, 22.

O piloto do carro que acompanhava a ex-participante do reality show foi internado em estado crítico. As autoridades descartam o uso de substâncias ilícitas e álcool, mas acredita que ele estava em alta velocidade.

O pai de Sarah Danser emocionou o público com um depoimento sobre a filha à 'Live 5 WCSC'. "Eu realmente vi a diferença que ela fez na vida de outras pessoas. Acho que ela salvou minha vida uma vez, mergulhando na Indonésia", declarou. "Mágica é a maneira de descrevê-la. Sarah tinha essa energia positiva sobre ela que realmente preenchia o ambiente em que ela estava", acrescentou o irmão da moça.

Através das redes sociais, Melissa Lauren, outra ex-participante do 'Largados e Pelados', publicou uma homenagem à Sarah. "Sarah era uma das almas mais aventureiras que eu já conheci. Ela era daquelas que viam o mundo com os olhos de uma criança, admirada com as coisas que muitos de nós consideramos normais", escreveu ela, que ainda ressaltou a positividade da amiga durante o tratamento contra o câncer.

Demi Lovato comove ao lamentar morte de sobrinha após o parto

Irmã da cantora Demi Lovato, Madison De La Garza usou as redes sociais no sábado, 26, para dividir uma notícia triste com os seguidores. Por meio de seu Instagram oficial, a ex-atriz mirim contou que sua primeira filha, Xiomara, faleceu no final de setembro, logo após o parto.

Madison publicou uma homenagem emocionante à bebê, fruto de seu relacionamento com Ryan Mitchell. "Na noite de 27 de setembro, depois de uma cesárea de emergência, Ryan e eu seguramos nossa pequena menina pela primeira e última vez. Obrigada, Xiomara, por nos fazer pais do mais perfeito anjo do céu. Mamãe e papai te amam, doce menina", escreveu ela.

Nos comentários da postagem, Demi Lovato comoveu ao deixar uma mensagem de pesar pela partida da sobrinha. "Eu te amo muito, Xiomara. Um anjo em todos os sentidos da palavra. Serei sua tia para sempre", lamentou a cantora.

