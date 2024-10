Ana Castela conta história de amor com Gustavo Mioto de forma divertida

Ana Castela compartilhou em suas redes sociais um vídeo super divertido em que conta a sua história de amor com o Gustavo Mioto

Em suas redes sociais, Ana Castela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, a cantora divertiu os internautas ao publicar no TikTok um vídeo em que aparece ao lado do namorado Gustavo Mioto.

Na publicação, eles surgem de costas um para o outro no início. Ana Castela cutuca o amado eles se beijam. Depois, Gustavo cutuca a cantora e ela ignora até que ele dá um chacoalhão dela e o vídeo termina com eles juntos para valer.

"Como foi a minha história de amor", está escrito no vídeo. Ana e Gustavo começaram a namorar em 2022, mas o relacionamento foi repleto de idas e vindas. O vídeo divertiu os internautas, que deixaram muitos comentários. "O Gustavo tendo que esperar oito meses", brincou um seguidor. "Dá um ódio saber que foi assim mesmo", brincou outro. "Meu casal", escreveu uma terceira.

Presentes de Cristiano Ronaldo

Recentemente, Ana Castela realizou o seu primeiro show em Portugal. Após a apresentação, a cantora visitou seu camarim e compartilhou sua surpresa ao receber presentes especiais de Cristiano Ronaldo. Em suas redes sociais, ela mostrou alguns dos mimos que ganhou do famoso jogador de futebol português.

Através dos stories do Instagram, Ana comemorou a primeira de três noites de shows no exterior. Suada e ofegante, a ‘boiadeira’, como é conhecida, mostrou que deu tudo de si no palco e agradeceu o público português pela recepção: "O primeiro show acabou e eu também. Muito obrigada pessoal de Porto. Amei! Foi lindo", disse.

Na sequência, Ana exibiu alguns dos presentes do jogador de futebol, que já revelou ser um grande admirador da cultura brasileira: "E eu que ganhei uma camiseta assinada do Cristiano Ronaldo? E a chuteira. Vocês acreditam nisso? Vou começar a jogar futebol agora", Castela declarou visivelmente emocionada com os mimos do craque.

Vale lembrar que recentemente, Ana Castela falou sobre seu relacionamento à distância com Gustavo Mioto. Os cantores, que viajam bastante a trabalho, precisam organizar as agendas para conseguir se encontrar: "Gu e eu nos vemos muito. A gente namora à distância, mas a logística dos shows bate bastante”, disse em entrevista ao jornal Extra.

Leia também: Ana Castela mostra look escolhido para DVD de Gustavo Mioto