Sobrinha 'prevê' sexo do filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato pede para sobrinha responder se seu filho com Nicolas Prattes é menino ou menina, e a pequena dá a sua opinião

Sabrina Sato está à espera do primeiro filho com o noivo Nicolas Prattes e ainda não revelou o sexo do bebê. A apresentadora já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

Nesta segunda-feira, 28, a famosa aproveitou o tempo livre para brincar com a filha e com a sobrinha, e compartilhou diversos momentos nas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, Sabrina publicou um vídeo em que aparece ao lado da filha e pergunta para a sobrinha se o bebê que espera é menino ou menina. "É menino", responde a menina, prontamente.

Divórcio

Nesta segunda-feira, 28, Duda Nagle abriu o coração ao revelar que cometeu um “erro” ao contar para sua filha, Zoe, sobre a separação de Sabrina Sato. Em uma entrevista a Quem, o ator e apresentador contou que tentou esconder o divórcio da pequena, o que acabou ‘contribuindo’ para que ela sofresse mais em sua adaptação.

Separado desde março de 2023, Duda explicou que contou para a menina que estava ficando temporariamente na casa de sua mãe, Leda Nagle, para ajudá-la com a mudança. No entanto, a mentira acabou confundindo as coisas: "Cometi o erro de inventar que eu estava ficando na casa da vovó Leda para 'ajudá-la com a mudança”, iniciou.

“A Zoe, por mais que fosse nova para entender as coisas, sentia tudo direitinho, e essa confusão contribuiu para que ela sofresse um pouco mais”, disse o apresentador, que decidiu ter uma conversa de ‘adulto’ com a herdeira: "Tivemos uma conversa bem madura. Expliquei toda a verdade, que eu tinha ficado sem saber como lidar”, disse.

Duda admitiu para a filha que ‘faltou com a verdade’ e reforçou que apesar do fim do casamento, sempre estaria ao lado da pequena e também de Sabrina: “Repeti o que tinha combinado com a mãe dela, que sempre seremos os pais dela e que, apesar de não sermos mais um casal, sempre seríamos amigos e cuidaríamos dela juntos", completou.

