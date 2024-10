Filha de Susana Werner e Julio Cesar rouba a cena em foto de família

Susana Werner posou ao lado de Julio Cesar e da filha Giulia, e a jovem roubou a cena na foto, recebendo muitos elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Susana Werner sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado do marido Julio Cesar e da filha Giulia, de 19 anos.

"Faltou você, Cauet", escreveu ela na legenda da publicação, se referindo ao filho de 22 anos. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários e a presença da jovem roubou a cena. "Família linda e abençoada por Deus", escreveu uma internauta. "A filha de vocês é a xerox do pai", comentou outra. "A menina é muito parecida com o pai", comentou uma terceira.

Reconciliação

Depois de muitas especulações, Susana Werner surpreendeu ao confirmar que decidiu dar uma nova chance ao casamento com o ex-goleiro Julio Cesar. A modelo e empresária do ramo de beleza usou as redes sociais para comemorar seu aniversário de casamento e aproveitou para revelar que a separação chegou ao fim.

Em seu perfil oficial no Instagram, Susana publicou um vídeo com um compilado de fotos ao lado do amado e de seus dois filhos, Cauet e Giulia. Inclusive, ela resgatou diversos cliques da infância dos herdeiros e até de seu casamento com o ex-goleiro para confirmar que eles decidiram retomar o casamento.

Na legenda, a empresária, que é dona de um salão de beleza em Portugal, revelou que eles se reconciliaram e enfatizou que não trocaria seu marido por dinheiro. Vale mencionar que quando se separaram pela última vez, a modelo chegou a desabafar sobre abuso patrimonial, mas voltou atrás e acabou apagando as declarações.

Agora, Susana comemora a nova fase ao lado do amado: “23 anos juntos, 22 de casados

26.04.2002. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos”, ela se declarou na legenda da publicação em que confirma a reconciliação.

Apesar dos diversos indícios dados pela empresária de que havia retomado o casamento, como quando beijou sua aliança ou divulgou a venda de apartamentos do ex-marido, os seguidores demonstraram grande surpresa nos comentários. Muitos elogiaram Susana por mostrar um casamento real, enquanto outros criticaram por expor detalhes da relação.

