No Rancho Fundo: Tia Salete é alvo de vingança. Saiba como será

Na última semana da novela No Rancho Fundo, da Globo, Tia Salete (Mariana Lima) vai ser alvo de uma vingança. Ela será atingida por uma sabotagem de uma mulher que fez parte do seu passado.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, uma inimiga da Tia Salete vai voltar para a história. No passado, ela sofreu ao ser explorada por Corina Castelo (Isis Broken), dona da loja de roupas e que maltratava seus funcionários. Agora, ela reaparece para se vingar.

Corina não gosta de ver o sucesso da loja de Salete e decide invadir o local. Junto com sua assistente, ela entra no estabelecimento e destrói tudo o que vê pela frente. Salete fica desolada ao ver todas as suas roupas perdidas.

Confira o resumo da última semana de No Rancho Fundo:

Capítulo 167

Marcelo Gouveia conta a Blandina sobre a morte de Primo Cícero. Timbó e Seu Tico Leonel levantam suspeitos do suposto assassinato de Primo Cícero para Floro Borromeu. A mando de Ariosto, Elias posiciona as dinamites na Gruta Azul. Tia Salete e Floro Borromeu planejam a data de seu casamento. Esperança e Fé se desesperam ao saber da morte de Primo Cícero, e Caridade se sente culpada por saber da verdade. Benvinda estranha a presença de Elias próximo à Gruta Azul, mas o rapaz a despista. Esperança exige que Jordão Nicácio encontre o assassino de seu pai. No suposto velório de Primo Cícero, Artur percebe algo estranho em Elias.



Capítulo 168

Artur e Quinota deduzem que Elias esteve na Gruta Azul. Corina Castelo e Rafaela invadem a loja de Tia Salete, e sabotam o material da costureira. Todos vão ao suposto velório de Primo Cícero. Esperança termina o relacionamento com Jordão Nicácio. Timbó e Seu Tico Leonel seguem Jordão Nicácio. Elias surpreende Benvinda com sua escola pronta. Nivalda e Sabá Bodó pensam em lucrar com a morte de Primo Cícero. Aldenor conhece Xaviera. Xaviera furta Romera, a assistente virtual de Sabá Bodó. Seu Tico Leonel e Timbó descobrem que foi Jordão Nicácio quem atirou contra Primo Cícero, e Zefa Leonel questiona sobre o mandante do atentado. Artur confronta Elias.



Capítulo 169

Elias revela a Artur que é filho de Ariosto. Esperança confessa a Fé que a morte de Primo Cícero é sua culpa, mas Blandina interrompe a conversa das irmãs. Quintilha arma uma confusão no velório, e todos acabam descobrindo que o caixão de Primo Cícero está vazio. Padre Zezo exige uma explicação dos Leonel sobre a morte de Primo Cícero. Xaviera e Aldenor conseguem desbloquear Romera, que entrega todos os crimes de Sabá Bodó e Nivalda. Primo Cícero se apresenta à família e explica o que lhe aconteceu. Cira dá para Fé um pendrive e pede que a amiga o entregue a Zefa Leonel. Floro Borromeu e Guarda Marconi prendem Jordão Nicácio. Zefa Leonel e Quinota descobrem os mandantes do crime contra Primo Cícero. Zefa Leonel procura Ariosto.



Capítulo 170

Penúltimo capítulo. Não será divulgado.



Capítulo 171

Último capítulo. Não será divulgado.



Capítulo 172

Reapresentação do último capítulo.

