Ryan Reynolds revela que a filha é encantada por Hugh Jackman

Em entrevista no Fantástico, da Globo, para o lançamento do filme ‘Deadpoll & Wolverine’, os atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds mostram sintonia

Os atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds estiveram no Brasil nos últimos dias para as ações de lançamento do filme Deadpool & Wolverine, no qual uniram os universos de X-Men e Vingadores. No meio dos compromissos, eles conversaram com a jornalista Poliana Abritta no estúdio do Fantástico, da Globo, e a entrevista vai ao ar no próximo domingo, 21.

Durante a conversa, eles contaram que são muito amigos. Tanto que uma das filhas de Ryan - ele tem quatro herdeiras - é encantada por Hugh. "Ele leva as meninas para as gravações. Elas adoram! Ficam lá, assistindo! Dia desses durante uma cena eu olhei pra Betty, que é a terceira filha, ela olhou para mim e fez (sinal de joinha)", disse ele. Então, Ryan completou: "Ela ama o Hugh. Ela quer que o Hugh seja o pai dela, não eu. Então sempre que ela me vê ao lado dele, ela faz (dedo para baixo)".

Além disso, Reynolds contou que já foi alvo de uma brincadeira de Jackman na vida pessoal deles. "Uma vez ele me chamou para uma festa de Natal na casa dele. "Chega aqui, todo mundo vai estar usando casacos horríveis. Coloca seu casaco mais feio e vem!". Entrei na brincadeira e, claro, estava todo mundo bem vestido e só eu com casaco cafona", declarou.

Por sua vez, Hugh alfinetou o amigo: "Foi bom você tocar no assunto, Poliana, porque o Ryan nunca me deu presente nenhum". Desse modo, Ryan fez uma piada. "Na verdade, amigo, quando você voltar para casa vai ter uma surpresa. Eu mandei pintar seu apartamento inteiro de verde neon. Até dentro das gavetas, tudo. verde neon. Me custou uma fortuna, mas é porque eu te amo", brincou.

A entrevista vai ao ar na edição do Fantástico deste domingo, 21, após o Domingão com Huck.