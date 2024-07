Rui Ricardo Diaz se desafia entre os opostos de Impuros e Pedaço de Mim: 'Intensos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rui Ricardo Diaz celebra nova temporada de Impuros e destaca sucesso simultâneo da série Pedaço de Mim

Há sete anos no elenco principal de Impuros, Rui Ricardo Diaz (46) celebra a oportunidade de encarnar o policial federal Vitor Morello pela quinta vez. Além do sucesso da longeva série, o ator também alcança o sucesso internacional com Pedaço de Mim, trama em que vive Dante, protagonista e par romântico de Juliana Paes (45).

"É especial poder fazer dois personagens completamente opostos", começa o ator, em entrevista à CARAS Brasil. "Em Impuros, tenho esse personagem complexo, difícil de definir, que eu sou apaixonado. Em Pedaço de Mim, eu faço o mocinho, um cara que cria a filha e se apaixona pela Liana, personagem da Juliana."

Diaz afirma celebra o sucesso dos dois projetos e a oportunidade de transitar por caminhos diferentes que, no fundo, tratam do mesmo tema: Família. Ele define como fundamental a temática, e assegura que isso adiciona ainda mais desafios em seu trabalho.

Leia também: Sérgio Malheiros encara paternidade em série: 'Muda a vida do ser humano'

O ator conta que a 5ª temporada de Impuros apresenta um dos momentos mais duros de seu personagem. Ele diz que a última leva de episódios, lançada em 2023, já havia exigido bastante de seu trabalho emocional, para retratar a relação do policial com a filha, Inês (Karize Brum).

"Vai ficando cada vez mais desafiador interpretar esses personagens, eles vão ficando mais intensos e destemidos. É uma série sobre as famílias e os personagens não são chapados, são profundos. A quarta temporada já teve uma carga emocional muito grande para mim."

Diaz assegura que a temporada atual é a melhor da série, e ainda celebra a unificação do serviço de streaming do Disney+, plataforma em que a trama está disponível. Ele diz que com a mudança, há a possibilidade de novos fãs conhecerem a história e ainda dá uma dica: "Quando terminarem de assistir Impuros, assistam The Bear! [risos]. Está tudo ali agora."

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: