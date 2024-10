Rodrigo Santoro chora ao vivo ao receber recado de Mel Fronckowiak: ‘Exposto’

Rodrigo Santoro não consegue segurar as lágrimas e se emociona ao receber recado de Mel Fronckowiak ao vivo no ‘Encontro’ da Globo

Na manhã desta quarta-feira, 30, Rodrigo Santoro foi um dos convidados do programa ‘Encontro’, da Globo. Além de divulgar o lançamento de seu novo filme, ‘Arca de Noé’, o ator também se emocionou ao receber um recado muito especial. Visivelmente tocado, o artista chorou ao ganhar uma mensagem da esposa, Mel Fronckowiak.

Após comentar sobre a estreia da animação bíblica, Rodrigo foi surpreendido com uma declaração da esposa, que quebrou a habitual discrição e falou sobre seu casamento publicamente ao vivo na atração: "Meu amor, eu sei que a gente não faz isso muito, que a gente costuma guardar esses momentos na na caixa preciosa da nossa intimidade”, a atriz iniciou.

“Mas eu quero que você saiba que festejar você, celebrar você em alto e bom tom, pra quem puder ouvir, é algo que me completa muito, que me faz muito feliz. A nossa parceria me faz muito feliz. Eu fiquei pensando aqui numa palavra que te define e a palavra que me vem à cabeça é grandeza. E não só pelo artista infinito, imenso que você é”, ela se declarou.

“E eu te agradeço por dividir comigo os momentos lindos, as viagens, as risadas. E também os nossos medos mais profundos, as nossas noites mal dormidas, que ultimamente têm sido muitas. Eu te amo muito", Mel se declarou e deixou Rodrigo com os olhos cheios de lágrimas. Emocionado, ele agradeceu a homenagem da esposa.

"Grande é você, meu amor, essa mulher maravilhosa. Eu tenho muita sorte, ela me ensina muito. Nossa, aprendo tanto com ela. Obrigado. Foi não só emocionante. É difícil porque a gente fica exposto e ao mesmo tempo... Eu não tenho a menor vergonha de sentir. Acho bonito sentir. E ela me faz sentir muito. Obrigado", Santoro afirmou emocionado.

Ai que amor esse recadinho emocionante que a Mel Fronckowiak mandou pro Rodrigo Santoro no #Encontro! 🥺💖 pic.twitter.com/XiGyObUHqS — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 30, 2024

Vale lembrar que, recentemente, Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro deram as boas-vindas à sua segunda filha, a pequena Cora, que tem apenas três meses. Além da recém-nascida, o casal também é pai de Nina, de sete anos, fruto de seus oito anos de casamento. Nas redes sociais, eles mantêm discrição para proteger a privacidade das meninas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Mel Fronckowiak se diverte com recado da filha com Rodrigo Santoro:

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou um registro de um momento raro com sua filha mais velha, Nina, que tem apenas sete anos e é fruto do relacionamento com Rodrigo Santoro. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora divertiu os seguidores ao mostrar um bilhete ‘sincerão’ que recebeu da herdeira.

