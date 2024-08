Globo define substituto para Roberto Carlos em especiais de fim de ano, diz jornalista

Após 50 anos de colaboração, Roberto Carlos já tem um substituto definido para os especiais de fim de ano da TV Globo, diz jornalista

Os especiais de fim de ano da TV Globo devem passar por mudanças. Em 2024, Roberto Carlos completará 50 anos de colaboração com a emissora, comemorando cinco décadas de apresentações memoráveis que marcaram as noites de Natal dos brasileiros. Para celebrar essa ocasião, a Globo planeja transmitir o show ao vivo, diretamente do Maracanã, se o estádio estiver disponível.

Porém, de acordo com informações do jornalista Thiago Sodré, do Correio Braziliense, essa pode ser a última celebração de Roberto Carlos na emissora. Embora seu contrato com a Globo seja válido até 2025, o canal de televisão já teria indicado que não pretende renová-lo. O futuro do cantor na Globo pode ser um contrato por obra, o que significaria que ele seria chamado apenas para edições específicas do especial, sem um compromisso fixo.

Essa decisão está parcialmente ligada ao elevado custo que manter Roberto Carlos nos especiais de fim de ano representaria para a emissora. Já pensando no futuro, a alta cúpula da Globo iniciou a busca por um substituto à altura e, segundo informações recentes, essa escolha já foi definida.

O sucessor de Roberto Carlos nos especiais de fim de ano será Fábio Jr , segundo Thiago Sodré. Com uma trajetória marcada por sucessos românticos, o cantor foi escolhido como o nome ideal para dar continuidade ao legado do Rei pelos próximos anos.

Por que Roberto Carlos consegue se manter há décadas no cenário da música brasileira?

