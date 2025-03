Repórter vive terror durante tiroteio ao vivo na Globo e se esconde em padaria; vídeo

O repórter Lisboa Júnior, da TV Bahia, afiliada da TV Globo, passou por um momento difícil na última terça-feira, 4. Veja como foi

O repórterLisboa Júnior, da TV Bahia, afiliada da TV Globo, passou por um momento difícil na última terça-feira, 4. Enquanto fazia uma transmissão ao vivo do Subúrbio Ferroviário, no bairro Fazenda Coutos, em Salvador, ele ficou no meio de um tiroteio e precisou se esconder em uma padaria próxima.

No vídeo que circula nas redes sociais, o comunicador e o cinegrafista que estava com ele correram para se abrigar no estabelecimento comercial. A pedido dos policiais que estavam atuando no local, eles continuaram lá até o fim dos tiros.

Felizmente, a equipe não se machucou. Após o incidente, o repórter tranquilizou os internautas em uma publicação nas redes sociais. “Estou aqui para dizer que está tudo bem com a nossa equipe. Passamos por uma situação complicada”, disse ele.

Veja como foi o momento:

Repórter é roubado e leva spray de espuma ao vivo por 'foliões' no RJ

O repórter Josué Amador da Inter TV/RJ, afiliada da TV Globo no estado do Rio de Janeiro, foi desrespeitado por foliões durante uma transmissão ao vivo na última sexta-feira, 28. Na ocasião, o jornalista fazia a cobertura do Carnaval no Centro do Rio de Janeiro, quando foi atingido no rosto com espuma e o celular que ele segurava foi tirado de sua mão por um indivíduo.

Enquanto falava sobre o fluxo de pessoas no feriado, o profissional foi atacado com spray de espuma. Ao ver que o aparelho foi tirado de sua mão, Josué disparou: “Quem roubou meu telefone aí?”, gritou.

Logo em seguida, Michelle Canciler, apresentadora do RJ2, repudiou a situação: “Meu Deus do céu, gente, olha só, isso não tem cabimento. É Carnaval, eu sei que as pessoas querem curtir, querem aproveitar, mas, acima de tudo, tem que respeitar quem está trabalhando, quem não está participante da festa. Você não pode desrespeitar o repórter em um momento desse ele está cumprindo o papel dele de passar informação para quem quer saber. Então você que quer curtir, curte você. Seu direito acaba quando começa o do outro, isso é inadmissível!”, declarou. Veja mais.

