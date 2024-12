Sem poder trabalhar como taxista, ex-ator da Globo faz apelo: 'Preciso'

O ator Claudio Cinti, que trabalhou em novelas da Globo, voltou a usar as redes sociais para pedir ajuda financeira em meio a problemas de saúde

O ator Claudio Cinti, que já atuou em novelas da Globo, voltou às redes sociais nesta terça-feira, 18, para pedir ajuda financeira devido a problemas de saúde. Em uma publicação no Instagram, o artista, de 59 anos, que também trabalha como taxista para complementar a renda, revelou estar sem condições de trabalhar e enfrentando dificuldades para pagar as contas do mês.

"Eu ainda preciso do abraço de vocês. Sigo me recuperando, mas ainda sem poder trabalhar, por isso, continuo precisando da ajuda de vocês... quem puder dar essa força", disse Claudio ao pedir Pix aos seguidores. "Quem puder compartilhar também ajuda bastante. Graças as doações, consegui atravessar o mês de novembro pagando as contas e vivendo, agora preciso atravessar o mês de dezembro, por isso, preciso dessa força. Desde já agradeço demais", complementou.

Como está Claudio Cinti?

Em nota compartilhada no Instagram, os amigos dele, Jaqueline Macoeh, Felippe Sanches e Catarina Martorelli, falaram sobre o estado de saúde dele. "Claudio fez mais uma cirurgia no último dia 02 de dezembro. Um sucesso! Embora esteja clinicamente bem, segue se recuperando sob as recomendações médicas de repouso e alimentação adequada para ganho de peso, pois ainda está uns cinco quilos abaixo do ideal, e cansa facilmente. Em breve, fará novos exames pós-operatórios para avaliação dos médicos".

Com isso, o ator segue "uma vida mais restrita" e sem previsão de quando voltará a trabalhar no táxi, que sempre foi sua fonte de renda mais estável. "Como ator, Claudio já pode trabalhar, mas com moderação", informaram os amigos, que não deram detalhes sobre o motivo da cirurgia.

Em outubro, Claudio também enfrentou problemas de saúde e foi internado graças a uma septicemia (uma infecção generalizada) e passou por hemodiálise e uma cirurgia renal. Ele chegou a ficar entubado por sete dias.

Vale lembrar que Claudio Cinti fez participações em novelas da Globo como Bom Sucesso (2019), Órfãos da Terra (2019), Terra e Paixão (2023) e Família É Tudo (2024). Na Record, esteve no elenco de Topíssima (2019) e A Rainha da Pérsia (2024). Além de aparecer nas séries O Mecanismo (2018-2019), Impuros e Pedaço de Mim (2024) no streaming.

Veja as publicações:

