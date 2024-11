Ex-ator da Globo pede ajuda após internação: 'Momento difícil'

O ator Claudio Cinti, que trabalhou em novelas da Globo, fez um apelo e pediu ajuda financeira após enfrentar problemas de saúde

O ator Claudio Cinti, que trabalhou em novelas da Globo, usou as redes sociais para fazer um apelo e pedir ajuda financeira após enfrentar problemas de saúde. Em uma publicação no Instagram, o artista de 59 anos, que também se sustenta como taxista, contou que está impossibilitado de trabalhar por recomendações médicas.

Ele gravou um vídeo para falar sobre sua situação delicada. "Estou gravando esse vídeo para dizer que a campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake", ele iniciou. Em seguida, contou que os amigos Jaqueline Macoeh, Felippe Sanches e Catarina Martorelli iniciaram a campanha para pedir doações por pix.

Em seguida, contou que está com dificuldades para responder mensagens e falar ao telefone. E explicou o que aconteceu. "No dia 30 [de outubro], dei entrada na emergência com um quadro grave de pneumonia. Com o rim parado, eu só tenho um rim que funciona. Ele parou. Eu tive septicemia, fui entubado", relatou o ator.

"Fiquei entubado por sete dias, depois, fiquei mais sete internado. Nesse período, durante dez dias pelo menos, fiz hemodiálise. Depois, passei por um procedimento cirúrgico para fazer uma correção. E aí me permitiu ter alta. Eu tô aqui em casa em repouso absoluto por recomendações médicas, focado realmente em repousar", explicou.

Vale lembrar que Claudio Cinti fez participações em novelas da Globo como Bom Sucesso (2019), Órfãos da Terra (2019), Terra e Paixão (2023) e Família É Tudo (2024). Na Record, esteve no elenco de Topíssima (2019) e A Rainha da Pérsia (2024). Além de aparecer nas séries O Mecanismo (2018-2019), Impuros e Pedaço de Mim (2024) no streaming.

