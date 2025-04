Susana Vieira agita fãs ao mostrar 'encontro de vilãs' da Globo

A atriz Susana Vieira dividiu algumas fotos dos bastidores do encontro especial de vilãs que marcaram as novelas da TV Globo; veja

Dia muito especial para os fãs da teledramaturgia brasileira! Nesta segunda-feira, 28, o público poderá rever algumas vilãs que marcaram as telinhas da TV Globo em um encontro inédito entre as personagens inesquecíveis.

A atriz Susana Vieira compartilhou um breve spoiler com os internautas e publicou em suas redes sociais fotos da reunião ao lado de suas colegas de profissão nos bastidores da emissora. Nas imagens, além da veterana, é possível notar a presença de outras seis grandes atrizes.

Para tornar o momento ainda mais marcante, as artistas reviveram seus papéis e surgiram caracterizadas com suas devidas vilãs: Branca Letícia (Susana Vieira), de 'Por Amor' (1997); Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), de 'Senhora do Destino' (2004); Carminha (Adriana Esteves), de 'Avenida Brasil' (2012); Cristina (Flávia Alessandra), de 'Alma Gêmea' (2005), Maristela (Lilia Cabral), de 'Garota do Momento' (2024), Raquel (Gloria Pires), de 'Mulheres de Areia' (1993); e Vanessa (Leticia Colin), de 'Todas as Flores' (2022).

Além das inesquecíveis vilãs mencionadas acima, a eterna Perpétua (Joana Fomm), de 'Tieta' (1989), também esteve presente na reunião memorável. "Encontro de Vilãs! Amigas queridas e talentosas! Hoje! Nos 60 anos da TV Globo!", escreveu Susana na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas exaltando o grande trabalho das atrizes. "Só tem fera nessa foto. Todas lindas, talentosas e maravilhosas", declarou uma seguidora. "Só as vilãs tops", disse outra. "Rutinha entrou no lugar da Raquel… Deu bandeira sem o salto alto", brincou uma terceira.

A comemoração dos 60 anos da TV Globo

Em celebração aos 60 anos da TV Globo, a emissora preparou uma programação especial para os telespectadores, incluindo programas de todos os gêneros. Uma edição do extinto 'Vídeo Game', apresentado por Angélica, agitou o público na tarde de sábado, 26.

Além disso, a comemoração ainda conta com a estreia do documentário 'Gloria', em homenagem à jornalista Gloria Maria (1949-2023), e a chegada de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de 'Vale Tudo', que acontece no capítulo desta segunda-feira, 28.

