Renata Alves é afastada do Hoje em Dia após sofrer acidente doméstico

Apresentadora do Hoje em Dia, Renata Alves contou que decidiu realizar uma cirurgia para se recuperar rapidamente da fratura

A apresentadora Renata Alves precisará se ausentar do 'Hoje em Dia', da Record, nos próximos dias. A parceira de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Celso Zucatelli sofreu um acidente doméstico na segunda-feira, 27, e ficará longe do programa matinal durante recuperação.

Renata fraturou o quinto metacarpo, um dos ossos da mão, enquanto realizava afazeres em casa. Através de suas redes sociais, a comunicadora tranquilizou os fãs e informou que, em breve, já iniciará o tratamento adequado com ajuda de um profissional especializado.

"Minha gente, estou com o Dr Wlaber, que é especialista em mãos, eu vim aqui. Fiz novos raios-x, aqui está né doutor, foi uma fratura considerável no quinto metacarpo", explicou Renata Alves. "Pegando um desinfetante, abafa o caso. E aí a gente tá resolvendo, se a gente faz o tratamento tradicional, ou se a gente faz o cirúrgico", acrescentou ela.

Na manhã desta quarta-feira, 28, Renata publicou um novo vídeo informando que optou pela cirurgia. "Nesses últimos dias não foram tão legais assim, tive um acidente doméstico, quebrei aqui o quinto metacarpo, essa parte. Foi uma fratura considerável na mão e ontem, em conversa com o meu ortopedista, que é especialista em mãos, doutor Walber Barreto, a gente achou melhor fazer uma cirurgia", contou.

De acordo com a apresentadora da Record, a rápida recuperação foi um dos principais motivos para a escolha do procedimento cirúrgico. "Eu não vou ficar quase dois meses com o braço imobilizado e o resultado, ele é muito mais certeiro com a cirurgia. Então, me internei ontem, já estou pronta", completou Renata Alves.

