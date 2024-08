Silvio Santos já revelou qual filha se parecia mais com ele; descubra

Em programa antigo, Silvio Santos foi questionado sobre qual das seis filhas era sua preferida e contou para o público quem se parecia mais com ele

Além da plateia inteiramente feminina em seus programas de auditório, Silvio Santos (1930-2024), apresentador que marcou a história da TV brasileira e foi sepultado no último domingo, 18, em São Paulo, também só teve herdeiras do sexo feminino. Ao todo, o apresentador foi pai de seis meninas: Patrícia (46), Silvia (53), Cintia (61), Daniela (48), Rebeca (43) e Renata (39).

Em um dos episódios antigos de seu programa de auditório de domingo, Silvio Santos foi questionado pelo jornalista Leo Dias (49), que participava de um dos jogos famosos da atração, sobre qual das seis filhas era a sua preferida.

O apresentador, sempre bem-humorado, respondeu à pergunta com leveza e aproveitou o momento para revelar qual era a herdeira que mais se parecia com ele. Depois de dizer que todas as filhas eram "muito legais", ele não excitou em contar para o auditório e os telespectadores que tinha uma preferida.

Silvio Santos disse que a filha de que ele mais gostava era a que se parecia mais com ele, Rebeca, que, na época, não aparecia tanto na frente das câmeras como as irmãs Patrícia e Silvia. "A minha filha favorita? Elas são todas legais, mas acho que a minha favorita é a Rebeca. A Rebeca tem mais o meu jeito", afirmou o apresentador.

Leo Dias, conhecido pelas entrevistas e fofocas polêmicas, não perdeu a oportunidade de arrancar mais informações do veterano da TV e questionou se Rebeca era a mais semelhante ao pai. Segundo Silvio, as demais filhas puxaram Íris Abravanel (76), sua esposa desde 1981: "Ela é mais parecida comigo. As outras são tudo igual à mãe. Tudo bola murcha", a resposta arrancou risadas do auditório.

Ao todo, a fortuna de Silvio Santos ficou para 24 herdeiros: o apresentador tinha cinco irmãos, sendo dois já falecidos, deixou seus ensinamentos à esposa Íris, além das filhas Rebeca, Patrícia, Cintia, Daniela, Silvia, adotada por ele ainda bebê, e Renata.

As seis filhas do apresentador lhe deram 16 netos e ele já tinha até bisnetos. A neta Ligia Abravanel lhe deu dois bisnetos e Vivian trouxe Mateus e Luisa para aumentar ainda mais a família.