Quando Renata Alves volta ao comando do Hoje em Dia? Saiba mais

Record afastou Renata Alves da apresentação do Hoje em Dia após apresentadora sofrer acidente doméstico

O Hoje em Diateve uma baixa em seu elenco nesta quarta-feira, 28. A apresentadora Renata Alves (44) sofreu um acidente doméstico na segunda, 27, e precisou ser hospitalizada para a realização de exames após fraturar o quinto metacarpo, um dos ossos da mão.

A comunicadora passou as últimas horas sendo avaliada por um médico especialista em mãos para encontrar a melhor maneira de tratamento para a fratura. A possibilidade de procedimento cirúrgico não foi descartada pela equipe médica.

Quando Renata Alves volta ao Hoje em Dia?

Devido ao quadro de saúde, a comunicadora foi afastada pela Record por tempo indeterminado. A CARAS Brasil confirmou a informação com a equipe de comunicação da TV, que ainda revelou como ficará a revista eletrônica sem a presença de uma de suas estrelas.

De acordo com a emissora, com a saída temporária de Alves para cuidar da saúde, Ana Hickmann (43) e Ticiane Pinheiro (48) farão plantão na apresentação ao lado de Celso Zucatelli (51). Atualmente, o programa conta com um quarteto que se reveza de maneira em que ficam três apresentadores no estúdio.

Hoje, Renata optou por se submeter a um procedimento cirúrgico. Ela foi internada na noite anterior e deve receber alta o mais breve possível para se cuidar em casa. "Eu não vou ficar quase dois meses com o braço imobilizado e o resultado, ele é muito mais certeiro com a cirurgia. Então, me internei ontem, já estou pronta", contou.