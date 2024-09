Presidente da Fundação Padre Anchieta se pronuncia sobre debate na TV Cultura

Presidente da Fundação Padre Anchieta, Dr. José Roberto Maluf faz análise sobre o debate dos candidatos para prefeito de São Paulo

O Dr. José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta - TV Cultura, fez uma análise sobre o debate entre os candidatos para a prefeitura de São Paulo, no qual José Luiz Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira. Em declaração exclusiva à Editora Perfil, ele falou sobre a sensação que ficou após o episódio.

"A organização do debate foi muito bem realizada, todos os assessores dos candidatos firmaram o documento que regeu o evento e na hora em que aconteceu o incidente, o moderador, Leão Serva, decidiu com base nas regras, sem qualquer vacilação, lamentar as infrações entre os dois candidatos que se engalfinharam verbal e fisicamente. Tivemos que interromper o debate, colocar a orquestra Brasil Jazz Sinfônica tocando música de qualidade, enquanto os ânimos se acalmavam. Ao final, ficou a sensação de que os candidatos não mostraram muito dos seus programas mas preferiram ficar nas desavenças pessoais", afirmou ele.

Mais cedo, a TV Cultura compartilhou um comunicado oficial sobre o debate. "A TV Cultura lamenta o episódio ocorrido durante o Debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (15/9), envolvendo os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB). A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas, de acordo com as regras estabelecidas previamente - por escrito, entre a Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes -, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena. Além disso, o Debate foi mantido mediante consulta e concordância dos demais candidatos. Durante o ocorrido, todas as medidas, incluindo relacionadas à cobertura da imprensa, foram tomadas visando a segurança dos presentes no Teatro B32 e em consonância às regras deliberadas anteriormente", informaram.