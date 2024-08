Durante o Programa Silvio Santos em homenagem aos 43 anos do SBT, a apresentadora Patrícia Abravanel fez um pedido a Deus

Gravado quatro dias antes do falecimento de Silvio Santos (1930-2024), o Programa Silvio Santos em homenagem aos 43 anos do SBT foi ao ar neste domingo, 26. E, na hora de cortar o bolo, a apresentadora Patrícia Abravanel pediu a Deus que dê a ela e às irmãs a habilidade necessária para continuar a gestão da emissora.

"Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros", disse a filha número quatro de Silvio Santos.

"Que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nessa jornada. Que essas pessoas vistam a camisa, assim como vocês vestiram, e conquistem junto com a gente", continou. "Viva o SBT! São 43 anos de alegria e influenciando, levando muita vida a esse Brasil. Vamos todo mundo! Parabéns, SBT", disse ela.

Morte de Silvio Santos

Vale lembrar que a edição especial do dominical foi gravado em 13 de agosto, quatro dias antes da morte de Silvio Santos. O dono do SBT morreu no sábado, dia 17, após cerca de 17 dias internado em um hospital em São Paulo.

Aos 93 anos, ele faleceu devido a uma broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1. Seu corpo foi levado diretamente do hospital para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado na manhã deste domingo, dia 18, em uma cerimônia privada.

