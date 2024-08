Herdeiras de Silvio Santos unem força feminina para continuar legado do pai

Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca, Renata e Iris Abravanel motivavam Silvio Santos em seu dia a dia e vão perpetuar trabalho do comunicador

Em 93 anos de vida, Silvio Santos pôde acompanhar o crescimento das seis filhas, 14 netos e 4 bisnetos. Uma família tão grande quanto o legado que o maior comunicador da TV brasileira deixa. A eleita, Iris Abravanel (76), com quem estava junto há mais de 50 anos, só tem boas recordações da vida ao lado do apresentador.

"Quando as crianças são pequenas, a gente sempre tem muitas dúvidas. Como vai ser? Como vão crescer? O importante é dar o exemplo em casa", sugeriu Iris, em papo com CARAS. "Uma vez a Eliana perguntou para o Silvio como a família dele conseguia ser tão perfeita. Ele respondeu: 'Minha mulher lê a Bíblia'. E é verdade. A Bíblia fala sobre todas as coisas, tem engenharia, matemática, história, guerras, lutas, vitórias, é a vida! Eu procurei me basear nos mandamentos bíblicos e construí uma família guiada pela minha fé", explicou a novelista.

Silvio sempre manteve a família e os negócios andando juntos. Além de Iris, as filhas, Cintia (61), Silvia (53), Daniela (48), Patricia (46), Rebeca (43) e Renata (39), também ajudam a manter a chama do SBT acesa e sempre contaram com o apoio do patriarca em suas trajetórias.

"Estamos sempre reunidos. Eu tinha 19 anos quando o conheci e já são mais de 50 anos juntos. Ele é a pessoa com quem mais convivi na vida. Aprendi a disciplina, a responsabilidade, sem falar que ele sempre foi muito companheiro. A vida até pode ser complicada, mas você vai se adaptando e vale a pena lutar para estar junto, é gratificante ver seus filhos, netos. Ele é o amor da minha vida e esse amor foi sentido pelas meninas, passamos isso para elas", pontua Iris.

As herdeiras seguem à risca as lições que aprenderam com o pai, que sempre as incentivou a seguir carreira dentro da TV. "Ele era bem durão, bem disciplinador, não é essa coisa que você vê na televisão, é até superprotetor. Ele é participativo, se intromete de um jeito bom, ele tem muita coisa pra passar, ele dá conselhos sábios que fazem a gente tomar boas decisões", relembrou Patricia.

"A gente tem um legado para seguir, a história dos nossos pais para tocar para frente. Se você consegue manejar isso para você, sem ligar para o que os outros falam, a gente consegue seguir o baile. E é isso que tem, você se apega àquilo, porque meu pai é meu pai e por aí segue. A gente tem que fazer o nosso legado para os nossos filhos", concluiu Silvia que, ao lado das irmãs, dá sequência à história do pai.