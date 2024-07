Íris Abravanel faz rara aparição com duas netas em evento no SBT

Esposa de Silvio Santos, Íris Abravanel marcou presença na coletiva de imprensa da novela A Caverna Encantada e recebeu o carinho de duas netas

Esposa de Silvio Santos, a autora Íris Abravanel celebrou o seu novo projeto no SBT na tarde desta terça-feira, 23, durante a coletiva de imprensa da novela A Caverna Encantada na sede da emissora. No evento, ela contou com suas presenças especiais: as netas.

Íris esbanjou sorrisos ao posar abraçada com as netas Jane, filha de Patricia Abravanel, e Manuela, filha de Daniela Beyruti. A vovó coruja recebeu o carinho das meninas durante o encontro da emissora.

Vale lembrar que Íris teve quatro filhas, Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel, e teve 9 netos, sendo Gabriel, Manuela, Lucas, Pedro, Jane, Senor, Benjamin, Nina e Daniel.

Íris Abravanel posa com as netas em evento no SBT - Foto: Lucas Ramos / BrazilNews

Presente de Silvio Santos para a esposa

O apresentador Silvio Santos é romântico! E a prova foi compartilhada por uma das filhas dele, Renata Abravanel. Ela ficou encantada ao ver o presente que o pai enviou para a esposa, Íris Abravanel, nesta semana de Dia dos Namorados.

Nos stories do Instagram, Renata mostrou que o Silvio comprou um buquê de flores sofisticado para presentear Íris. Inclusive, a caixa das flores estava personalizada com a mensagem: “Íris, meu amor”.

Então, a filha do casal aproveitou para destacar que a mãe também demonstrou o seu lado romântico em uma entrevista na capa da Revista CARAS desta semana, na qual ela declarou que o marido é o amor de sua vida.

“Essa achei que valia compartilhar por ser verdadeiramente inspirador para nós ‘jovens’! Cheguei na casa dos meus pais e (mesmo com mais de 40 anos de relacionamento) olhem que fofos”, disse ela, que mostrou as flores que o pai comprou para a mãe e a declaração da mãe para o pai na entrevista. “Se você gostou, não ‘curta, comente, compartilhe’, faça algum gesto hoje demonstrando seu amor por alguém realmente especial para você”.

Por fim, Renata compartilhou a capa da revista CARAS. “E se quiserem saber mais, já nas bancas. Obs.: não fiz os posts anteriores com o intuito de divulgar a CARAS, mas achei que esse ‘gran finale’ combinou”, afirmou.

