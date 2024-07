Atualidades / Explicou

Patricia Abravanel faz revelação sobre Silvio Santos: "Cuidou na pior fase"

Patrícia Abravanel recebeu Mara Behlau no Programa Silvio Santos e lembrou que ela cuidou do apresentador quando ele teve problemas com a voz

Patrícia Abravanel e Silvio Santos - Foto: Reprodução/Instagram