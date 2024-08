Participante de Estrela da Casa compartilha antes e depois de transição de gênero

Às vésperas da estreia de Estrela da Casa, conheça cantor que passou por transição de gênero e documentou sua jornada nas redes sociais

Nesta terça-feira, 13, o público da Globo começará a acompanhar o reality show ‘Estrela da Casa’, um confinamento musical que busca a mais nova estrela artística da emissora. Entre os participantes, o cantor e pedreiro Nick Cruz chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar sua jornada de transição de gênero.

Antes mesmo de ser confirmado no confinamento, Nick, que já reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram, ganhou notoriedade por compartilhar suas músicas autorais e documentar seu processo de transição de gênero. Aos 20 anos, ele decidiu iniciar a mudança e passou a dividir detalhes dessa jornada nas redes sociais.

Inclusive, Nick compartilhou o momento em que adotou seu nome social: “Não retifiquei meu nome porque não é problema meu se VOCÊ não consegue associar a minha imagem ao meu nome. E sim, vou utilizar meu nome social para que possa ser menos constrangedor e cansativo PRA MIM”, contou ao compartilhar seu novo documento.

“Me sinto confuso em relação aos “parabéns” porque de fato não sei se são pra mim. Claro que estou feliz com minha identidade, porque eu realmente me identifico com ela. Fora que agora tudo vai ser mais leve e eu estava esperando por isso há anos! Espero que você também seja livre para ser e existir da forma que bem entender!”, disse Nick.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nick Cruz (@nickcruz)

Além disso, o cantor compartilhou outros momentos íntimos de sua jornada, como um ensaio fotográfico em que usou fita tape nos seios enquanto aguardava a cirurgia de mastectomia. Nick também escreveu canções sobre o preconceito que enfrentou e usou como capa fotos de sua infância para refletir sobre sua transição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nick Cruz (@nickcruz)

“Não me veem como homem. Onde será que o nosso mundo se perdeu? Almas que mentem e se escondem. Atrás de um codinome. Eles querendo consumir meu corpo enquanto eu só quero mudar de nome, só quero paz e respeito, só quero viver na sombra depois de tomar sol no peito”, diz um trecho da canção do artista.

Agora, Nick Cruz é um dos 14 participantes do reality show da Globo. Ele entra na atração com um EP de oito músicas e um estilo musical já definido. Inclusive, o programa, comandado por Ana Clara, terá exibição diária na TV Globo, além de desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas por dia no Globoplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

Cantora é desclassificada em 'Estrela da Casa':

Há poucos dias de estrear na grade da TV Globo, o reality show Estrela da Casa teve sua primeira desclassificação, por causa de um "impedimento contratual" da cantora Muse Maya. Neste sábado, a emissora revelou quem substituirá Maya no programa, a agente comunitária de saúde e cantora, Thália; conheça as participantes.