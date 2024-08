Participante de Estrela da Casa revela situação inusitada com Zezé Di Camargo

Confinada no reality 'Estrela da Casa', Evellin recordou um episódio inusitado envolvendo o cantor Zezé Di Camargo: 'Roubei'

O 'Estrela da Casa', novo reality show da TV Globo, já está no ar! Na noite de terça-feira, 13, os participantes estrearam a atração musical disputando a primeira Prova de Resistência e, com isso, tiveram tempo de sobra para se conhecerem melhor.

Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 14, os confinados recordaram breves interações no passado com cantores famosos. Em determinado momento do bate-papo, Evellin revelou uma situação bastante inusitada envolvendo Zezé Di Camargo.

De acordo com a participante, o pai de Wanessa Camargo a bloqueou em um aplicativo de mensagens. "Zezé Di Camargo, eu já roubei o seu WhatsApp, você sabe", iniciou Evellin, surpreendendo os demais colegas.

Ela, então, continuou: "Eu fui num produtor, aí ele deixou o telefone assim... Eu fui direto no Z, no Zezé Di Camargo, peguei o número dele, salvei no meu. Quando cheguei em casa, mandei um WhatsApp. Ele me respondeu", disse.

Em seguida, Evellin contou que, apesar de ter sido muito bem tratada pelo famoso, acabou sendo bloqueada após a interação. "Comentou em uma foto minha no Instagram, e falou: 'você tem talento, continue. Mas agora eu vou te bloquear, porque não dá'. Eu fiquei assim: 'sou muito sua fã'", declarou, por fim.

Como funciona o reality show Estrela da Casa?

No reality show Estrela da Casa, os participantes disputam a permanência no jogo a casa semana em busca da fama e do contrato com uma gravadora para se lançarem como cantores. Na quarta-feira, que é quando a semana de jogo começa, os participantes lançam um novo single nas plataformas digitais. Eles vão trabalhar a canção ao longo dos dias e fazer provas.

Na quinta-feira, eles fazem a prova da estrela, que dá uma imunidade e vaga no festival e poder de indicação de duas pessoas para a batalha. Na sexta-feira, os cantores fazem os dois cantores indicados pelo Estrela fazem o Duelo, que é quando se apresentam ao vivo e o público vota para salvar um deles. Logo depois, eles vão para a Balada.

No sábado, eles fazem a prova dono do palco, cujo vencedor ganha a vaga para se apresentar no festival, ganha imunidade e manda uma pessoa para a batalha. No domingo, eles fazem a votação aberta sobre quem vai ocupar o terceiro lugar na Batalha e descobrem quem é o Hitmaker.

Na segunda-feira acontece a Jam Session, na qual um cantor convidado canta com o Estrela da Semana. Na terça-feira, o Hitmaker, o Estrela da Semana e o Dono do Palco participam do Festival ao vivo. Logo depois, um dos três participantes da Batalha é eliminado.