Discreta, Ana Paula Arósio surpreende com rara aparição em público; veja

Longe das novelas desde 2010, a atriz Ana Paula Arósio encantou os fãs em foto inédita durante rara aparição; confira

A atriz Ana Paula Arósio surpreendeu os fãs da teledramaturgia brasileira ao fazer uma rara aparição em público na segunda-feira, 29. Discreta, a artista reside atualmente na Inglaterra e está longe das telinhas há quase 15 anos.

Usando um look confortável, a famosa foi flagrada com um novo visual. Ana Paula deixou os fios longos para trás e surgiu com os cabelos bem curtinhos. Esbanjando beleza e boa forma, o clique repercutiu bastante nas redes sociais.

No site X, antigo Twitter, diversos internautas se mostraram impressionados com o clique raro da atriz após tantos anos. "Ana Paula Arósio sendo flagrada, após anos de sumiço. E segue linda", comentou um. "Continua lindíssima!", disse outro.

"Ana foi uma atriz maravilhosa demais! É uma pena não termos mais a oportunidade de vê-la em novas produções, mas compreensível ela querer se manter longe dos holofotes", declarou um terceiro. Vale lembrar que o último trabalho da famosa na TV foi em 2010, na série 'Na Forma da Lei', da Globo.

Ana Paula Arósio integrou elencos de grandes novelas de sucesso como 'Hilda Furacão' (1998), 'Terra Nostra' (1999), 'Páginas da Vida' (2006), 'Ciranda de Pedra' (2008), entre outras. No cinema, sua última aparição foi no filme 'A Floresta que se Move', de 2015.

Ana Paula Arósio sendo flagrada, após anos de sumiço. E segue linda. pic.twitter.com/cq4tXIhsUa — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 29, 2024

Sósia mirim de Ana Paula Arósio

Nos anos 2000, Ana Paula Arósio encontrou uma sósia mirim, Rafaela Romolo, que, com apenas três anos, encantava a todos pela sua semelhança com a atriz. Agora, duas décadas depois delas protagonizarem um comercial juntas, a jovem cresceu e está ainda mais parecida com a famosa, que abandonou a carreira na televisão.

Em suas redes sociais, Rafaela, que também leva uma vida bastante discreta, acumula 22 mil seguidores. Com formação em artes cênicas e pós-graduação em direção e atuação em uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo, ela já teve experiências no teatro e participações especiais na televisão desde que cresceu.

Seu perfil também conta com fotos em viagens, bastidores de produção e ensaios fotográficos, sempre com muitos comentários destacando suas semelhanças com a atriz: "Nossa, você está muito parecida com a Ana Paula", disse um admirador. "Tão linda quanto a Arósio", exaltou mais um. "Continua a cara da Ana Paula", escreveu um terceiro; confira mais detalhes!