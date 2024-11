Nicollas Paixão sobre personagem em nova novela: 'Lidera um momento crucial'

O ator Nicollas Paixão, o Patrick de 'Cheias de Charme', faz participação especial na nova novela das seis da Globo, 'Garota do Momento'

Nicollas Paixão, que ficou conhecido por interpretar o personagem Patrick em 'Cheias de Charme' (2012), da Globo, está no elenco da novela 'Garota do Momento', que estreou nesta segunda-feira, 4. No folhetim das seis, ele interpreta João, que assume um papel central na luta contra o racismo.

O personagem do ator será responsável por liderar um protesto em apoio à protagonista Beatriz (Duda Santos), que sofrerá um ato de discriminação racial. Motivado pela injustiça, ele organiza uma manifestação em frente à loja onde ocorro o ato racista, resultando em um confronto com a polícia, que age de forma violenta contra os manifestantes.

"Fazer o João é uma grande responsabilidade, especialmente porque ele lidera um momento tão crucial para a personagem Beatriz e para a trama como um todo. O protesto é uma reação necessária a uma situação de racismo que acontece diante de todos, e, como ator preto, é importante poder dar voz a esse tipo de luta. Acredito que a arte tem o poder de sensibilizar e transformar, e estou muito feliz em poder fazer parte dessa história tão importante", disse Nicollas sobre seu personagem.

Outros trabalhos de Nicollas Paixão

Com uma carreira sólida na teledramaturgia brasileira, Nicollas Paixão ganhou destaque como Patrick Fragoso em 'Cheias de Charme'. Ele também participou de outras novelas na Globo como 'Império' e 'Vai na Fé', além de ter se destacado na série 'O Jogo Que Mudou a História', no GloboPlay.

Recentemente, o ator foi escalado para o elenco de 'Guerreiros do Sol', também do GloboPlay, com estreia prevista para 2025. Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, Nicollas falou sobre o personagem.

"Vou interpretar o Peixinho, cujo nome verdadeiro é Odosvaldo Arcanjo, mas é mais conhecido como Peixinho. Ele é um moleque muito sagaz, muito serelepe. Apesar de ser jovem, é muito esperto. O Peixinho é um personagem que eu amei interpretar, é realmente diferente da minha realidade. Tive um processo de preparação muito legal com o André Cavalcanti e toda a direção. Foi incrível fazer parte desse projeto", revelou. Veja a entrevista completa!

