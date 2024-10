Nanda Costa explica por que decidiu se afastar das novelas: “Mudou tudo”

Após cinco anos longe das novelas, Nanda Costa revela que decidiu se afastar devido às filhas gêmeas; saiba os motivos por trás dessa escolha

Em entrevista ao podcast ‘Mil e Uma Tretas’, Nanda Costa abriu o jogo sobre sua decisão de se afastar das novelas. Cinco anos longe das telinhas, a atriz revelou que decidiu dar uma pausa de pelo menos sete anos para se dedicar às filhas gêmeas, Tiê e Kim, que estão prestes a completar três aninhos e são frutos da relação com Lan Lanh.

Durante uma conversa com Julia Faria e Thaila Ayala, Nanda compartilhou os motivos que a levaram a se afastar das novelas e mencionou sua mudança para Salvador. Ao deixar o eixo Rio de Janeiro-São Paulo, que abriga a maioria das oportunidades de trabalho, a atriz fez uma escolha consciente para se dedicar mais à infância de suas filhas gêmeas.

“Vieram as gêmeas e aí quando elas chegaram começou a não fazer mais sentido também morar onde a gente estava morando”, Nanda revelou que ela e Lan estavam planejando se mudar quando se aposentassem. No entanto, decidiram antecipar a decisão para aproveitar os primeiros anos das filhas: “A vida é mais rica e mais barata”, ela falou sobre a mudança.

“Quando a gente escolheu o Rio é porque era o melhor lugar pensando no trabalho e aí depois que as meninas chegaram a gente mudou tudo. Até a Maria Betânia falou ‘Vocês vão morar mesmo em Salvador? Que Coragem’. Eu acho que requer coragem porque muda completamente, você sai do eixo do trabalho”, a artista relembrou.

Em seguida, Nanda mencionou que morava no Rio de Janeiro para ficar perto do Projac e trabalhar em novelas da Globo, mas decidiu mudar suas prioridades para se dedicar mais às filhas: “Só que eu comecei a pensar que esse momento nos primeiros 7 anos, que é essa infância eterna, não muda mais e que forma o caráter e a personalidade da criança”, declarou.

“Uma novela é um ano trabalhando e voltando para casa às 10h da noite e tendo que decorar o texto de manhã e sair de casa 10h da manhã para gravar. Eu vi muitos relatos de companheiras que falavam ‘Cara, eu não vi meu filho andar, eu não vi meu filho começar a falar porque eu estava gravando, porque eu não estava presente’", ela elencou alguns dos motivos.

Por fim, Nanda afirmou que a oportunidade de não fazer novelas permite que ela acompanhe de perto o crescimento das filhas: “Eu levo todo dia na escola, a gente busca na escola. Se tem um trabalho a gente vai alternando, mas assim elas são a prioridade. A gente organiza nossa rotina e depois organizamos a rotina delas”, afirmou.

Vale lembrar que Nanda e Lan Lanh se casaram em junho de 2019 em um cartório civil e de forma discreta. Anos depois, elas realizaram a fertilização in vitro para realizarem o sonho de serem mães. As crianças nasceram em outubro de 2021. Apesar de ter estreado recentemente na minissérie ‘Justiça’, a última novela da artista foi em 2019, ‘Amor de mãe’.

Nanda Costa recorda momento difícil do puerpério:

Ao longo do bate-papo com as apresentadoras Thaila Ayala e Júlia Faria, Nanda Costa recordou o pós-parto e revelou ter sido um dos piores momentos de sua vida. A artista, que precisou realizar o parto às pressas com pouco mais de 35 semanas de gestação, teve complicações como hipertensão arterial e disfunção de órgãos.