A CMTV fez uma transmissão ao vivo para passar informações sobre o terremoto e uma brasileira anunciou previsões alarmantes. Veja o vídeo

Após um terremoto de magnitude 5,4 atingir Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26, a CMTV fez um link ao vivo para transmitir informações sobre as consequências do abalo sísmico. No momento em que a repórter realizava uma entrevista, uma brasileira tomou o microfone e anunciou previsões alarmantes.

“Dá licença, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Olha, vai todo mundo morrer. Aquela igreja Universal ali vai ser a primeira que Deus vai destruir”, anunciou a brasileira ao entrar na grente da entrevistada. Em seguida, ela deu tchau e foi embora.

Apesar da previsão alarmante, tanto a repórter quanto a entrevistada mantiveram a calma e seguiram a conversa, ignorando completamente as afirmações da mulher. O vídeo viralizou nas redes sociais. "Não importa o lugar, sempre vai ter uma tia solteira passando vergonha", escreveu uma internauta. “Brasileiro criando tumulto do outro lado do oceano depois do terremoto", disse outro.

Veja o momento:

Terremoto surpreende jornalistas da CNN e causa espanto ao vivo

Nesta segunda-feira, 26, um terremoto de magnitude 5,4 atingiu o mar próximo à costa de Setúbal, em Portugal, a uma profundidade de dez quilômetros, conforme informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos. E a CNN Portugal transmitiu ao vivo o momento do terremoto.

Os jornalistas Nuno de Sousa Moreira e Rita Barão Mendes, âncoras da CNN Portugal, conduziam uma entrevista com um especialista em diplomacia no momento que o tremor começou. Nas imagens, é possível notar que os dois se assustam com o terremoto, que chegou a mover objetos do cenário.

Sem interromper a transmissão, eles continuaram a entrevista. Em seguida, voltaram ao ar para informar sobre o abalo sísmico. "Estávamos no meio de uma entrevista e começamos a sentir tudo a tremer tudo, as luzes começaram a tremer e ficamos sem reação", explicou a apresentadora Rita Rodrigues.