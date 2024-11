Maju Coutinho desabafa sobre pressão para ter filhos: 'Congelei óvulos'

A jornalista Maju Coutinho esteve no sofá do Saia Justa nesta quarta-feira, 13, e compartilhou suas reflexões sobre temas como a maternidade

A jornalista Maju Coutinho esteve no sofá do Saia Justa nesta quarta-feira, 13, e compartilhou suas reflexões sobre temas como a maternidade. Durante o papo com Eliana, Tati Machado, Bela Gile Rita Batista, ela falou sobre a pressão e os desafios por trás da decisão de ter ou não filhos.

E ela destacou como é complexo decidir sobre a maternidade em uma sociedade que impõe diversas pressões sobre as mulheres. "Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei...", disse.

"O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?", questionou. Em outro momento, Maju detalhou que congelou seus óvulos: "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada".

Em seguida, contou que o processo exige aplicações frequentes de medicação para estimular o corpo: "Você tem que tomar aquelas injeções. Só que você tem que ir de acordo com o seu corpo, e às vezes você tem que tomar a injeção no trabalho. E ninguém sabe. E você pensa: 'eu vou falar, o chefe vai pensar que eu vou querer engravidar. Agora que eu já estou ascendendo na carreira'.”

"Eu vivi esse dilema. Porque o remédio para congelar os óvulos, você tem que tomar na hora que o seu corpo diz, que o seu ciclo diz... Não é o horário que o seu trabalho diz. Pode ser em qualquer horário. E a sociedade não está preparada, você não tem um abraço para essas. 'Olha, vem cá, abre o jogo, pode abrir, você não está sozinha'", refletiu.

Veja o desabafo dela:

