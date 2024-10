Maju Coutinho se declara no aniversário do marido: 'Sorte ter você'

A jornalista Maju Coutinho prestou uma bela homenagem para o marido, Agostinho Paulo Moura, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira (9)

Maju Coutinho usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 9, seu marido completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa 'Fantástico', da TV Globo, compartilhou um clique inédito ao lado de Agostinho Paulo Moura e escreveu uma bela declaração para ele. "My man. Que sorte ter você no caminho, @mouraartes. Parabéns, amor!", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Maju deixaram mensagens de felicitações. "Ahhh muito lindos! Parabéns!", disse a jornalista Renata Ceribelli. "Lindos que Deus abençoe sua família imensamente. Feliz aniversário pra o seu esposo", escreveu uma seguidora. "Parabéns, Agostinho!!! Um ano maravilhoso pra você", desejo mais uma.

Agostinho agradeceu a homenagem da esposa nos comentários. "Eu sou a pessoa mais feliz nesse dia, ter a Maju na minha vida, poder se dar ao luxo de amar e ser amado, e de poder escrever clichês, sem vergonha. Te amo", escreveu ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

Quem é o marido de Maju Coutinho?

Bastante discreta quanto à vida pessoal, a jornalista Maju chamou a atenção ao compartilhar fotos com o marido, Agostinho Paulo Moura, com quem é casada há 14 anos. No entanto, muitos ainda não conhecem o companheiro da apresentadora do Fantástico.

Maju Coutinho e Agostinho se casaram em 2009. Ele é publicitário e comanda uma empresa no ramo, a Indie Comunicações. De acordo com seu perfil oficial do LinkedIn (rede social focada em negócios e empregos), ele é sócio proprietário da companhia e se formou em uma faculdade privada em São Paulo.

Além disso, o publicitário também se dedica às artes. Em seu perfil do Instagram, Agostinho costuma compartilhar seus quadros e trabalhos artísticos que faz, além de alguns momentos ao lado de Maju, conquistas dos filhos, registros de viagens, restaurantes e até mesmo ao lado de Roberto Carlos. Os dois não possuem filhos juntos, porém, Agostinho é pai de Danilo e Gustavo —que já são adultos atualmente— frutos de um relacionamento anterior. Saiba mais!