Maisa Silva conta que realizou um sonho graças a Silvio Santos

A atriz Maisa Silva relembrou sua relação próxima com o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Durante sua participação no Encontro desta quarta-feira, 27, ela contou que teve a ajuda do dono do SBT para realizar um sonho: conhecer a Disney, nos Estados Unidos.

Durante o papo com Patrícia Poeta, a Bia de Garota do Momento, novela da Rede Globo, lembrou que participava de um quadro semanal do SBT (Jogo das Três Pistas) e que o dinheiro que ela ganhava era guardado em uma 'poupança' de viagem. “Você vai usar para conhecer a Disney”, dizia o dono da emissora sobre a verba.

A apresentadora questionou quais sonhos a TV lhe proporcionou realizar. "Conhecer pessoas que sempre admirei e um sonho que realizei através do Programa Silvio Santos. O primeiro era de entrar na televisão. E o segundo, aí sim, através do Programa Silvio Santos, que era ir para a Disney."

A atriz também relembrou os primeiros anos de sua carreira. "Durante a maior parte do tempo eu tive que estudar e as pessoas não têm muita noção. Os órgãos sempre olharam muito para esse lado", ressaltou.

O que Maisa Silva faz para cuidar de sua saúde mental?

Recentemente, Maisa contou como conseguiu ter responsabilidade mesmo sendo tão nova. “Sou centrada, acho que essa é a palavra. Cresci em um lar com muito diálogo e entendi o peso da responsabilidade do meu trabalho”, disse ela em entrevista para a revista Cidade Jardim.

Por fim, a artista revelou o que gosta de fazer em seu tempo livre. “Gosto de sair, dançar, tomar drinks, viajar, coisas normais com as minhas amigas, um contato que me traz para a realidade, além das responsabilidades do trabalho. Esse equilíbrio me faz bem e tento ser fiel a ele mesmo quando minha rotina está apertada, como agora".

