Mãe e irmã do ex-BBB Davi entram em competição de afiliada do SBT

Mãe e irmã do ex-BBB Davi Brito confirmam presença em gincana da TV Aratu, que é afiliada do SBT na Bahia

A mãe e a irmã do ex-BBB Davi Brito vão participar de uma competição na TV Aratu, que é afiliada do SBT na Bahia. Elisângela Brito e Raquel Brito foram confirmadas no time da Gincana Arativis, que acontecer no próximo sábado, 10, na emissora de TV.

Por enquanto, os detalhes da competição não foram revelados, mas o time de participantes já foi divulgado na internet e os nomes de Elisângela e Raquel estão confirmados. “Sábado é logo ali, vocês irão acompanhar?”, perguntou Raquel nas redes sociais.

Vale lembrar que já surgiram rumores de que o ex-BBB Davi Brito poderia ser escalado para o reality show A Fazenda 16, da Record TV. O assunto surgiu quando a irmã dele, Raquel Brito, despertou curiosidade no público ao realizar uma postagem sugestiva.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, Raquel, que se tornou assessora oficial após a Globo encerrar o contrato com Davi, escreveu: "Ah, esqueci. Está vindo um reality para uma pessoa aí… Essa semana temos alguns sinais!". Sem revelar muitos detalhes, a influenciadora rapidamente agitou os fãs com a mensagem enigmática.

"Raquel dando os sinais", comentou uma seguidora. "Que isso, conta a fofoca todaaaa!", pediu outra. "Se for o Davi, não temos mais coração, não", brincou uma terceira. Vale lembrar que, recentemente, o ex-BBB revelou publicamente que aceitaria o convite para entrar em um novo reality show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Aratu (@tvaratu)

DAVI MANDA RECADO APÓS ROMPIMENTO COM GLOBO

Nesta quarta-feira, 31, Davi Brito reapareceu nas redes sociais em meio aos rumores de que teria sido "descartado" pela Globo. Campeão do Big Brother Brasil 24, ele não abordou os boatos do fim de seu contrato com a emissora, mas publicou uma mensagem enigmática que muitos seguidores interpretaram como um recado sobre a situação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Davi apareceu em um vídeo para desejar um bom dia aos seus nove milhões de seguidores: "Buenos días para todos vocês meu povo, vamos pra mais um dia. Mais um dia de luta”, disse o ex-motorista de aplicativo que iniciou uma oração pedindo que o que ‘não presta’ se afaste.

“Que toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo o que não presta, que caia por terra em nome de Jesus. Vamos pra mais um dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Que essa quarta-feira venha a ser abençoada na sua vida. Amém? Bota o capacete que lá vem chuva de brita", disse.