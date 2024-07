Davi recalcula rota após ser demitido da Globo e descarta assessoria da irmã

A CARAS Brasil apurou que Raquel foi demitida por Davi após término do contrato com a Globo

Davi Brito, campeão do BBB 24, deixará de ser funcionário da Globo. O contrato do baiano com a emissora carioca termina nesta quarta-feira, 31, e não será renovado após uma série de polêmicas protagonizadas por ele.

A TV dos Marinho representava o ex-brother comercialmente no mercado publicitário e foi responsável por produzir um documentário em tempo recorde para retratar sua história de vida para a plataforma de streaming Globoplay.

A decisão em não renovar o contrato de exclusividade publicitária estaria ligada ao comportamento controverso de Brito. Ele se tornou um problema para a emissora por conta da sua postura nas redes sociais e envolvimento em polêmicas. Além disso, o fator de não ser querido pelas marcas acelerou o processo. O mesmo não aconteceu com Beatriz Reis, que renovou contrato e segue faturando alto.

Davi viveu um breve affair com a modelo Tamires Assis e foi acusado de mentir para a então namorada sobre seu estado de saúde ao compartilhar uma foto de termômetro marcando 38.6º, retirada do Google, para usar como desculpa para faltar a um encontro.

O ex-BBB também irritou a Globo ao dizer que ganharia um programa na grade, o que teria irritado a alta cúpula. A emissora desmentiu a informação e, mais tarde, ele foi às redes sociais dizer que não disse tal afirmação.

A mais recente polêmica foi uma publicação em que Davi surge em um clube de tiro segurando uma arma de fogo. "Certificado na mão! Está autorizado", comemorou. Ele foi alvo de críticas e acusado de influenciar as pessoas de maneira incorreta. Logo após a repercussão negativa, apagou a publicação.

Como fica a carreira de Davi após fim do contrato com a Globo?

A CARAS Brasil apurou com fontes que Davi está recalculando a rota para contornar toda a crise de imagem que ele mesmo provocou. Fora do casting da TV que o projetou nacionalmente, o baiano concluiu que está se prejudicando e quer fazer as coisas da maneira correta.

O sucesso comercial de participantes antagonistas, como é o caso de Beatriz, Fernanda Bande, Alane Dias e Isabelle Nogueira, é visto como um incentivo ao processo de mudança do campeão da temporada mais recente do principal reality show do Brasil.

Brito descartou a assessoria da irmã, Raquel, e deve investir em profissionais com mais experiência no mercado. Procurada pela CARAS Brasil, Elisangela, mãe do milionário, confirma que a filha não será assessora do influenciador, como foi noticiado recentemente. "Lhe afirmo que Raquel não fará a assessoria de Davi", garante a matriarca.