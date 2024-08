Luisa Arraes faz rara aparição com os pais, que também são famosos

Saiba quem são os pais da atriz Luisa Arraes, a Blandina da novela No Riacho Fundo. A família toda é um sucesso nas artes!

A atriz Luisa Arraes, que interpreta a Blandina na novela No Riacho Fundo, da Globo, surpreendeu ao compartilhar uma foto rara ao lado dos pais. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece na internet com sua família. Porém, a estrela é fruto de uma família de famosos.

Em um post no Instagram, Luisa mostrou a foto de um jantar com seu pai, o cineasta Guel Arraes, e sua mãe, a atriz Virginia Cavendish. Os três apareceram se divertindo no momento em família e ela contou uma curiosidade sobre seu pai.

Vale lembrar que Guel e Virginia viveram um relacionamento entre 1991 e 2002. O cineasta Guel Arraes é conhecido por grandes filmes no cinema brasileiro, como O Auto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro. Por sua vez, Virginia Cavendish é atriz com uma longa carreira no cinema e na TV, sendo que já atuou em novelas como Caminho das Índias, O Cravo e a Rosa, Começar de Novo, Andando nas Nuvens e mais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Arraes (@luisaarraes)

Caio Blat explicou sua ausência na festa de Luisa Arraes

O ator Caio Blat revelou que não conseguiu ir ao aniversário da namorada, a atriz Luisa Arraes. Em um post nas redes sociais, ele explicou o motivo de sua ausência e exibiu uma foto com ela.

O artista disse que faltou na festa por causa de um trabalho no teatro. "Só perdi sua festa por causa do teatro, mas saber como foi no dia seguinte é mais saboroso ainda... Te amo, Luisa Arraes, agora 31", disse ele.

Há poucos dias, Caio e Luisa foram alvos de rumores de que estariam vivendo uma crise no relacionamento. De acordo com o jornal Extra, os dois teriam se afastado após um pedido dela para ter um tempo na relação.

A publicação informou que fontes contaram que ela quis pensar no futuro do relacionamento deles. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre os rumores de crise na relação.

Vale lembra que Caio e Luisa vivem um relacionamento aberto. Eles vivem em casas separadas, mas estão sempre juntos. Nos últimos tempos, eles não foram vistos em eventos públicos entre São Paulo e Rio de Janeiro.